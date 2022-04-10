Гражданин Кыргызстана пытался провезти в Казахстан 23 кг наркотиков

Фото: Погранслужба ГКНБ Кыргызстана
БИШКЕК. 9 АПРЕЛЯ - Пограничники контрольно-пропускного пункта "Кен-Булун-автодорожный" пресекли попытку провоза 23,5 килограмма наркотиков из Кыргызстана в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На КПП "Кен-Булун" прибыла автомашина DAF XF510 под управлением 38-летнего кыргызстанца. В ходе осмотра прицепа грузовика служебная собака подала сигнал, и пограничники провели тщательный обыск, сообщает 24.kg.
При вскрытии обшивки пола в передней части прицепа обнаружили два тайника с обернутыми фольгой 24 брикетами, залитыми солидолом. В них обнаружили вещества коричневого цвета со специфическим запахом - предварительно, афганский чарс. Общий вес наркотиков составил 23,5 килограмма. Водителя и наркотики передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.