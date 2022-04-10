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Гражданин Кыргызстана пытался провезти в Казахстан 23 кг наркотиков

09.04.2022, 14:05 9641
Гражданин Кыргызстана пытался провезти в Казахстан 23 кг наркотиков
Фото: Погранслужба ГКНБ Кыргызстана
БИШКЕК. 9 АПРЕЛЯ - Пограничники контрольно-пропускного пункта "Кен-Булун-автодорожный" пресекли попытку провоза 23,5 килограмма наркотиков из Кыргызстана в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На КПП "Кен-Булун" прибыла автомашина DAF XF510 под управлением 38-летнего кыргызстанца. В ходе осмотра прицепа грузовика служебная собака подала сигнал, и пограничники провели тщательный обыск, сообщает 24.kg.
 
При вскрытии обшивки пола в передней части прицепа обнаружили два тайника с обернутыми фольгой 24 брикетами, залитыми солидолом. В них обнаружили вещества коричневого цвета со специфическим запахом - предварительно, афганский чарс. Общий вес наркотиков составил 23,5 килограмма. Водителя и наркотики передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
 

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В Усть-Каменогорске обнаружили тело пропавшей в январе женщины

09.04.2022, 19:16 6431
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 9 АПРЕЛЯ - 1 января жительница областного центра вышла из дома и пропала, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На поиски пропавший был ориентирован личный состав. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 7 апреля был обнаружен труп женщины, сообщает YK-news.kz
 
В ходе следственно-оперативных мероприятий каких-либо телесных повреждений не обнаружено. 
 
По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза на установление причины смерти.
 

В столичном ТРЦ обнаружили незаконное майнинговое оборудование

09.04.2022, 12:30 11006
В столичном ТРЦ обнаружили незаконное майнинговое оборудование
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - В полицию поступил вызов по факту обнаружения оборудования для майнинга в помещении паркинга ТРЦ Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе обхода помещения на поверхности вентиляционной трубы найдено четыре аппарата во включенном состоянии, сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана. 
 
Незаконное оборудование обнаружил инженер объекта торгово-развлекательного центра при проверке кабельных линий на вентиляционных коробках и сообщил руководству. 
 
В настоящее время материал по факту обнаружения майнингового оборудования передан в департамент экономических расследований для обеспечения доследственной проверки и принятия процессуального решения.
 
В конце марта в ходе аудита программы "Цифровой Казахстан" на территории Astana Hub установлены пять компаний, которые занимались майнингом цифровалют. 
 
Напомним, премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга.
 
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 

В Министерстве энергетики предложили ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга. 
 
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. 
 
Казахстанские энергетики обратились к Токаеву с заявлением о наступающем энергетическом кризисе. 

В АРРФР рассказали, как будут регулировать работу криптобирж в РК.
 

Пограничники задержали в аэропорту Алматы иностранцев с поддельными паспортами

09.04.2022, 12:23 11441
Пограничники задержали в аэропорту Алматы иностранцев с поддельными паспортами
АЛМАТЫ. 9 АПРЕЛЯ - 6 апреля в аэропорту Алматы при прохождении паспортного контроля задержаны четверо граждан одной из стран Центральной Азии, предъявивших поддельные документы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При осмотре багажа обнаружены их настоящие паспорта, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
По предварительным данным, поддельные документы приобретены ими для проезда транзитом через Республику Казахстан. Стоимость одного фиктивного паспорта составляла 10 тысяч долларов.
 
Поддельные документы изъяты. Решается вопрос об их депортации из страны.
 

Январская трагедия: в Алматы осудили мародеров

08.04.2022, 20:54 49301
Январская трагедия: в Алматы осудили мародеров
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Два безработных жителя Алматы, 47 и 32 лет, 5 января в период чрезвычайного происшествия, совершили кражу из магазина Sulpak, похитив три телевизора общей стоимостью 4 млн 752 тысячи тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Позднее один из подсудимых вынес из этого торгового центра два принтера стоимостью 56 тысяч тенге, стереоколонку, два саундбара стоимостью 313 тысяч тенге, четыре ноутбука на сумму 800 тысяч тенге, клавиатуру стоимостью 37 тысяч тенге, фотообъектив и сумку для фотоаппарата стоимостью 268 тысяч тенге, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.
 
Действия одного из подсудимых квалифицированы по статье 188, часть 3, пункты 1, 3, УК "Кража, совершенная в крупном размере неоднократно с незаконным проникновением в служебное помещение", а другого по статье 188, часть 4, пункт 3, УК "Кража, совершенная в особо крупном размере", как кражу, совершенную неоднократно путем незаконного проникновения в крупном и особо крупном размере.
 
Свои действия подсудимые объяснили тем, что, увидев, как люди выносят из магазина товар, поддались этому соблазну.
 
Осужденному, получившему наказание по статье 188, часть 3, пункты 1, 3, определено ограничение свободы сроком на два года и шесть месяцев с учетом признания вины, раскаяния и возмещения ущерба.
 
Второму, осужденному по статье 188, часть 4, пункт 3, УК, назначено пять лет и шесть месяцев условно, поскольку он признал вину, раскаялся, ущерб возместил.
 
Приговор вступил в законную силу.
 

Семь килограммов наркотиков и ружье изъяли у жителя Шу

08.04.2022, 13:57 52736
Семь килограммов наркотиков и ружье изъяли у жителя Шу
Фото: polisia.kz
ТАРАЗ. 8 АПРЕЛЯ - Крупную партию марихуаны и ружье изъяли сотрудники управления по противодействию наркопреступности Жамбылской области в крестьянском хозяйстве "Макаш", недалеко от станции Шу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Задержан 42-летний местный житель. В ходе обыска в столовой комнате дома, расположенного на территории крестьянского хозяйства, обнаружено и изъято 2 мешка с наркотическим веществом "марихуана высушенная" общим весом 7 килограммов 712 граммов, а также гладкоствольное 20-калиберное одноствольное охотничье ружье и 2 металлических сита", - сообщили в пресс-службе полиции. 

 
Задержанный водворен в ИВС. Ему грозит до 7 лет тюрьмы, сообщил начальник УПН ДП области полковник полиции Аскар Джумабеков.

 

Таксист скончался в больнице после разбойного нападения в Шымкенте

08.04.2022, 11:11 53951
Таксист скончался в больнице после разбойного нападения в Шымкенте
ШЫМКЕНТ. 8 АПРЕЛЯ - В Шымкенте в отношении двух подозреваемых расследуется уголовное дело по разбойному нападению на таксиста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
28 февраля врачи городской больницы Шымкента сообщили в полицию, что к ним с тяжелыми травмами доставили мужчину. Потерпевший от полученных тяжелых травм головы скончался в реанимационном отделении больницы в начале марта, так и не приходя в сознание, сообщает Polisia.kz.
 
После получения информации на происшествие выехали следственно-оперативная группа из Абайского РУП, прокуроры и руководство ДП. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по стетье УК РК "Разбой, совершенный с целью хищения имущества в крупном размере". 
 
Установлено, что к разбойному нападению, возможно, причастны двое молодых людей, один из них житель мегаполиса, а второй - Туркестанской области. Оба безработные.
 
Одного из подозреваемых оперативники взяли под стражу в одной из кошар в Байдибекском районе. Через неделю в отдаленной местности в Сарыагашском районе был задержан его подельник.
 
Со слова полицейских, оба пытались скрыться от преследования и решили отсидеться в загонах.
 
Автомашину жертвы разбойного нападения полицейские нашли в разобранном виде в одном из сел Туркестанской области.
 
На сегодняшний день подозреваемые находятся в следственном изоляторе. В отношении них проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК - "Разбой" и "Убийство". Назначены экспертизы. Все обстоятельства произошедшего установят в ходе досудебного расследования.
 

Контрабанду китайских товаров на 585 миллионов тенге выявили в Алматы

08.04.2022, 10:24 55031
АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Департаментом Агенства по финансовому мониторингу по Алматы совместно с прокуратурой города выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы АФМ, досудебное расследование зарегистрировано в отношении руководства ТОО "Group of the Companies TDA" по факту экономической контрабанды, предусмотренной статьей 234 УК РК (Экономическая контрабанда).
 

Всю операционную работу фирмы выполнял директор данного ТОО. Общая стоимость незаконно перемещенных товаров из КНР составила более 585 млн тенге. Сумма, подлежащая к уплате в бюджет таможенных платежей и налогов, - более 125 млн тенге", - рассказали в АФМ.

 
31 марта текущего года специализированным межрайонным следственным судом Алматы в отношении директора ТОО санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
В соответствии со статьей 201 УПК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что на границе с Кыргызстаном задержали шесть фур с поддельными документами на товар.
 

В полиции сообщили о росте количества интернет-мошенничеств

08.04.2022, 10:16 53051
В полиции сообщили о росте количества интернет-мошенничеств
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 8 АПРЕЛЯ - Начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов на отчетной встрече с населением сообщил, что за год количество интернет-мошенничеств выросло в два раза, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Злободневными остаются вопросы, связанные с преступностью в области IT-технологий. Преступники сегодня активно и изощренно применяют социальные сети, а также интернет-пространство для достижения своих корыстных целей. Созданная в департаменте специальная следственно-оперативная группа, которая занимается раскрытием таких видов преступлений, в прошлом году прошла курсы повышения квалификации. Мы улучшили работу по выявлению интернет-сайтов с мошенническими объявлениями, которые блокируются через систему "Кибернадзор". Всего заблокировано 1,5 тысячи аналогичных ресурсов. Вместе с тем широко тиражируются социальные ролики с информацией о распространенных видах интернет-мошенничеств, а также способах их предотвращения", - подчеркнул Канат Таймерденов. 

 
Он отметил, что в результате принимаемых мер уже в первом квартале достигнуто снижение регистрации интернет-мошенничеств на 45% и улучшена раскрываемость на 17%, сообщает Polisia.kz.
 

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