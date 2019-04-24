Групповая драка произошла у кафе в Усть-Каменогорске (ВИДЕО)

Усть-Каменогорск. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске подрались восемь молодых людей, по делу начато досудебное расследование, передает Kazakhstan Today.

Потасовку увидел дежурный по камере видеонаблюдения канала 102 около полуночи 21 апреля. Возле одного из кафе в центре города, по улице Кабанбай батыра, молодые люди устроили драку. На место сразу же выехал полицейский патруль, участников задержали и доставили в отделение полиции за нарушение общественного порядка, пишет yk.kz

Наши сотрудники отреагировали оперативно, и в течение нескольких минут на месте происшествия были три патрульных экипажа" - рассказал Даур Ибраев, начальник управления полиции.

В инциденте участвовали восемь парней от 19 до 26 лет, они пришли на дружескую вечеринку, но что-то не поделили между собой.

В отношении троих начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК", - проинформировали в пресс-службе городского управления полиции.

В полиции добавили, что из четырех потерпевших лишь один написал заявление, остальные проходят свидетелями. Ещё один свидетель не пострадал.





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