Групповое избиение тренера расследуют как хулиганство

ТАЛДЫКОРГАН. 20 ИЮНЯ - Групповое избиение бойца и тренера по боям без правил Армана Алимова в Талгаре расследуют как хулиганство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Подробности дела описаны в Instagram-паблике kris_p_talgar

Нападение на бойца и тренера по боям без правил Армана Алимова. По словам родственников, сначала был избит перед мини-маркетом "Виктория" в районе промкомбината, после чего в бессознательном состоянии был вывезен за канал в районе поселка Кендала, где еще раз был избит. Далее в тяжелом состоянии поступил в реанимацию Талгарской ЦРБ, после чего родственники во избежание оказания давления перевели его в медучреждение города Алматы. Нападение Алимов считает беспричинным. Преступление совершено в минувший четверг", - говорится в сообщении.

Региональный департамент полиции сообщил, что дело расследуется по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство).

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на задержание лиц, причастных к преступлению, добавили в полиции.

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