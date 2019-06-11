Группу сбытчиков фальшивых евро задержали в Костанайской области

Костанай. 10 июня. Kazakhstan Today - В Костанайской области задержана группа лиц с 19 500 фальшивыми евро, передает Kazakhstan Today.

"Департаментом экономических расследований Министерства финансов РК по Костанайской области изобличена группа лиц, сбывавших фальшивые валютные средства на территории области. При задержании у преступников изъяли 223 000 российских рублей, а также более 8 млн тенге. Всего преступной группой сбыто 19 500 евро. Согласно заключению экспертизы, валютные средства являются поддельными", - сообщили в пресс-службе Минфина.

Отмечается, что по данному факту проводится досудебное расследование по статьям УК РК "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" и "Мошенничество".

Судом Костаная в отношении задержанных санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, проводится расследование на причастность в других преступлениях", -прокомментировали в пресс-службе.





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