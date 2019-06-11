Группу сбытчиков фальшивых евро задержали в Костанайской области

Костанай. 10 июня. Kazakhstan Today - В Костанайской области задержана группа лиц с 19 500 фальшивыми евро, передает Kazakhstan Today.
"Департаментом экономических расследований Министерства финансов РК по Костанайской области изобличена группа лиц, сбывавших фальшивые валютные средства на территории области. При задержании у преступников изъяли 223 000 российских рублей, а также более 8 млн тенге. Всего преступной группой сбыто 19 500 евро. Согласно заключению экспертизы, валютные средства являются поддельными", - сообщили в пресс-службе Минфина.
Отмечается, что по данному факту проводится досудебное расследование по статьям УК РК "Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" и "Мошенничество".
Судом Костаная в отношении задержанных санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, проводится расследование на причастность в других преступлениях", -прокомментировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что фальшивомонетчики сбыли в Уральске 6 млн тенге поддельными 20-тысячными купюрами. Всего за 2018 год в Казахстане изъята 1451 поддельная купюра на общую сумму 7,9 млн тенге.
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