07.08.2024, 17:20 23936
Хищение почти 500 миллионов тенге: бывший вице-президент "Әскери құрылыс" осужден на семь лет
Фото: pexels.com
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший вице-президент "Әскери құрылыс" осужден на семь лет лишения свободы по делу о хищении почти 500 миллионов тенге, выделенных на ремонт канализации в военном городке, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
В хищении 491,6 млн тенге, выделенных на капитальный ремонт канализационно-очистных сооружений в военном городке Сарыозекского гарнизона Алматинской области, признаны виновными экс-вице-президент АО "Әскери құрылыс" Темирбаев А., начальник участка АО Кабултаев Т., руководитель компании Ибрагимова Е., представители авторского и технического надзоров Дощанов А. и Шайпранов Д., руководитель субподрядной организации Газезов Г. и его доверенное лицо Омаров А. Они осуждены к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на занятие деятельностью, связанной с госзакупками, сроком на семь лет", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, первый заместитель начальника ГУРВ, начальник управления капитального строительства и офицер этого же управления признаны виновными в халатности.
Подчеркивается, что приговор уже вступил в законную силу.
Напомним, в прошлом году руководитель "Әскери құрылыс" был осужден на 8 лет за хищения.
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07.08.2024, 16:58 28576
Жительница Астаны обещала смягчить приговор Бишимбаеву: Антикор завершил расследование
Фото: polisia.kz
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Антикор завершил расследование в отношении жительницы Астаны, которая обещала смягчить приговор Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
Антикоррупционной службой по заявлению родственников Бишимбаева К. завершено досудебное расследование в отношении жительницы столицы", - проинформировали в пресс-службе.
По данным агентства, она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
То есть в завладении 100 млн тенге путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву К. Наряду с этим действия подозреваемой квалифицированы по подстрекательству к даче взятки в особо крупном размере. В отношении нее избрана мера пресечения "содержание под стражей", - добавили в Антикоре.
Напомним, в июне стало известно, что жительница города Астаны обещала смягчить приговор бывшему министру нацэкономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву за 100 млн тенге.
Ранее экс-министр Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги.
07.08.2024, 15:32 33226
Многомиллионное хищение и взятка: экс-главу Международного центра зеленых технологий осудили на девять лет
Фото: pexels.com
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего председателя правления НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" осудили на девять лет за многомиллионное хищение и взятку, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Назначено (подсудимому. - Прим. ред.) девять лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - проинформировал спикер.
По его словам, приговор в законную силу не вступил.
Он осужден за хищение денежных средств АО "НК "КазМунайГаз" на общую сумму 121,6 млн тенге при организации экологического мероприятия в Дубае, получение взятки от предпринимателя в размере 35 млн тенге за содействие в регистрации договора купли-продажи углеродных единиц, а также незаконное премирование руководящего состава на общую сумму 8,2 млн тенге", - сообщил Данияр Бигайдаров.
Кроме того, вице-министр экологии и природных ресурсов привлечен к дисциплинарной ответственности в виде неполного служебного соответствия.
Напомним, в феврале стало известно, что задержан глава Международного центра зеленых технологий.
07.08.2024, 15:04 34911
Заставлял солдат строить свой дом: осужден бывший вице-министр по ЧС
Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Военный суд Акмолинского гарнизона огласил приговор в отношении бывшего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ибрагима Кульшимбаева, сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров на брифинге.
Как рассказал Бигайдаров, Кульшимбаев осужден за превышение власти. Он привлекал подчиненных ему военнослужащих к строительству своего частного дома.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора", - рассказал представитель Антикора.
Также суд постановил внести представление на имя главы государства о лишении Кульшимбаева воинского звания генерал-майора.
07.08.2024, 14:37 37531
В Алматы и Шымкенте задержаны 15 предполагаемых участников ОПГ Дикого Армана
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Завершается активная фаза по ликвидации особо опасных преступных групп, в том числе принимавших участие в беспорядках во время январских событий, сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
В августе текущего года совместно с КНБ и Генеральной прокуратурой в городах Алматы, Шымкенте проведены одновременные задержания и обысковые мероприятия в отношении 15 возможных участников ОПГ Дикого Армана. Несмотря на то что лидер и основные участники группировки арестованы, другие ее члены продолжали заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе", - рассказал Куандык Алпыс.
По его словам, в ходе спецоперации было проведено 40 обысковых мероприятий, изъято более 10 единиц огнестрельного оружия, в том числе три пистолета Макарова, три пистолета системы Нагана, автомат Калашникова и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности.
Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.
Кроме того, совместно с Комитетом уголовно-исполнительной системы МВД принимаются меры по недопущению дестабилизации оперативной обстановки и обеспечению надлежащего режима содержания в учреждениях, где находятся лидеры и активные участники указанной ОПГ. Работа в данном направлении продолжается", - добавил Куандык Алпыс.
Всего, по данным Polisia.kz, за последние два года пресечена деятельность более 140 преступных группировок, к ответственности привлечены свыше 550 представителей криминалитета.
Напомним, криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
В сентябре 2023 года завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джумагельдиева Армана, Кудайбергена Кайрата и других лиц. Всего на скамье подсудимых находится 45 человек.
В июле прошлого года МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана. В ведомстве сообщили, что, несмотря на арест лидера и основных участников ОПГ, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью: финансируют услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.
07.08.2024, 11:07 46646
Нарколабораторию обнаружили в жилом массиве Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В многоквартирном доме, расположенном в Наурызбайском районе города Алматы, 29-летний мужчина организовал нарколабораторию, сообщает Polisia.kz.
В ходе обыска квартиры были обнаружены и изъяты канистры с жидкостью, стеклянные банки с жидкостью, восемь канистр по 20 литров с прекурсорами, электронные весы, респираторы, подносы с кристаллизованным веществом бежевого цвета, коробка с порошкообразным веществом и другой "лабораторный" инвентарь. Как показала судебно-химическая экспертиза, это сырье было использовано фигурантом при изготовлении синтетического наркотика "мефедрон". Наркозакладки он делал также самостоятельно. Подозреваемый взят под стражу. По факту производства и сбыта наркотика проводится досудебное расследование", - проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматы Мурат Жумабай.
Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Как сообщалось ранее, в Казахстане хотят ввести пожизненное лишение свободы за производство наркотиков.
06.08.2024, 16:52 94431
Изнасилование двух сестер в Шымкенте: подозреваемым по делу проходит экс-сотрудник УИС
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший сотрудник уголовно-исполнительной системы проходит подозреваемым по делу об изнасиловании двух сестер в Шымкенте, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
По указанному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Вместе с тем сообщаем, что один из подозреваемых является бывшим контролером учреждения УИС", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее на странице фонда "Не молчи" появилось информация об инциденте. Сотрудник больницы города Шымкента анонимно сообщил о том, что 30 июля 2024 года к ним поступили две девушки, которые пытались совершить суицид. Отмечалось, что девушки подверглись изнасилованию четыре месяца назад и все было снято на видео. По его словам, в преступлении замешан сотрудник полиции.
06.08.2024, 12:38 109836
Дело Бишимбаева поступило в Верховный суд
5 августа дело было передано судье
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Дело бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева по убийству гражданской жены передано судье Верховного суда.
Уголовное дело Куандыка Бишимбаева и его родственника Бахытжана Байжанова по убийству Салтанат Нукеновой поступило в Верховный суд. 5 августа дело было передано судье, следует из записи в судебном кабинете Верховного суда.
Напомним, убийство Салтанат Нукеновой стало одним из самых резонансных преступлений прошлого года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою гражданскую супругу в ресторане в ноябре прошлого года. Экс-министра обвиняли в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело на родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова.
Весной этого года экс-министр Бишимбаев получил 24 года тюрьмы за убийство с особой жестокостью и истязания своей гражданской супруги. Байжанов приговорен к 4 годам лишения свободы. В июле Бишимбаева этапировали в колонию максимальной безопасности.
06.08.2024, 11:08 96531
Вынесен приговор по делу о незаконной добыче нефти в Актюбинской области
Заместитель генерального директора, руководивший месторождением, приговорен к 3,5 года лишения свободы
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Актобе. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Осужден заместитель генерального директора филиала компании "Сайгак Казахстан Б.В.", незаконно осуществлявшей добычу сырой нефти в Актюбинской области. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Установлено, что в период с февраля 2022 года по май 2023 года филиал компании в рамках контракта на месторождении "Сайгак" осуществлял добычу сырой нефти, при этом срок действия контракта истек. Несмотря на эти обстоятельства, причастные лица продолжили незаконную добычу и хранение нефти на месторождении в течение года. Переработанная нефть в двух резервуарах общим объемом 3,5 тыс. тонн на сумму 139 млн тенге изъята в доход государства", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что заместитель генерального директора, руководивший месторождением, приговорен к 3,5 года лишения свободы. Ущерб возмещен в полном объеме.
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