Хищение почти 500 миллионов тенге: бывший вице-президент "Әскери құрылыс" осужден на семь лет

Несмотря на то что лидер и основные участники группировки арестованы, другие ее члены продолжали заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе

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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Завершается активная фаза по ликвидации особо опасных преступных групп, в том числе принимавших участие в беспорядках во время январских событий, - Завершается активная фаза по ликвидации особо опасных преступных групп, в том числе принимавших участие в беспорядках во время январских событий, сообщил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.





В августе текущего года совместно с КНБ и Генеральной прокуратурой в городах Алматы, Шымкенте проведены одновременные задержания и обысковые мероприятия в отношении 15 возможных участников ОПГ Дикого Армана. Несмотря на то что лидер и основные участники группировки арестованы, другие ее члены продолжали заниматься противоправной деятельностью, находясь на свободе", - рассказал Куандык Алпыс.









По его словам, в ходе спецоперации было проведено 40 обысковых мероприятий, изъято более 10 единиц огнестрельного оружия, в том числе три пистолета Макарова, три пистолета системы Нагана, автомат Калашникова и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности.





Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания.





Кроме того, совместно с Комитетом уголовно-исполнительной системы МВД принимаются меры по недопущению дестабилизации оперативной обстановки и обеспечению надлежащего режима содержания в учреждениях, где находятся лидеры и активные участники указанной ОПГ. Работа в данном направлении продолжается", - добавил Куандык Алпыс.





Всего, по данным Polisia.kz, за последние два года пресечена деятельность более 140 преступных группировок, к ответственности привлечены свыше 550 представителей криминалитета.





Напомним, криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.





В сентябре 2023 года завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении Джумагельдиева Армана, Кудайбергена Кайрата и других лиц. Всего на скамье подсудимых находится 45 человек.





В июле прошлого года МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана. В ведомстве сообщили, что, несмотря на арест лидера и основных участников ОПГ, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью: финансируют услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.







