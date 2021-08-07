И.о. гендиректора РГП на ПХВ "Инфракос" осужден к штрафу в размере 17,6 млн тенге

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НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - 29 июля приговором Кызылординского городского суда №2 исполняющий обязанности генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (РГП на ПХВ) "Инфракос" Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ирюков К.С. (часть 2 статьи 366 УК) осужден к штрафу в размере 17,6 млн тенге (30-кратный размер от суммы взятки), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он также получил пожизненный запрет занимать должности на государственной службе. Ирюков подозревался в получении взятки на системной основе в общей сумме 600 тыс. тенге от представителя частной компании за беспрепятственный вывоз 200 тонн черного металла из территории РГП на ПХВ "Инфракос" расположенной на площадке космодрома Байконур, сообщает пресс-служба Антикорра.

Кроме того, 2 августа приговором Шиелийского районного суда к 6 годам лишения свободы осуждена Сыздыкова А.И. (пункт 1 части 3 статьи 190; часть 4 статьи 28 - часть 2 статьи 367 УК). Она подозревалась в получении путём обмана и подстрекательства к даче взятки акиму района Кызылординской области 3 млн тенге от жителя Кызылординской области, якобы за назначение его на руководящую должность в аппарате акима Шиелийского района.

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