Игра двух мальчиков с ружьем закончилась трагедией в Жамбылской области

ТЕМИРТАУ. 11 НОЯБРЯ - Подпольную майнинг-ферму обнаружили полицейские под Темиртау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Серых" майнеров нашли после того, как жители пожаловались на постоянные перебои со светом, сообщает Liter.kz.
Жители Актау заметили, что в домах стало не хватать напряжения. Даже лампочки гасли. Свои претензии они озвучили акиму Темиртау Кайрату Бегимову во время его рабочей поездки в поселок. Когда у местных жителей начались проблемы с нехваткой электроэнергии, к делу подключились полицейские", - пишет газета.
Подключенные к электросетям контейнеры обнаружили на окраине одного из поселков. Внутри стояли компьютеры. От контейнеров исходил гул, на место тут же вызвали полицию.
Как показала проверка, хозяева майнинговой фермы находятся в Алматы. Ведется проверка", - сообщил первый заместитель начальника управления полиции Темиртау Болат Исин.
Как пояснили в отделе архитектуры Темиртау, земельный участок, на котором стоят контейнеры, оформлен на ТОО "ЦентралАзияЦемент". Но предприятие сдало землю в аренду местной компании, которая занимается электросетями. А эта фирма, в свою очередь, сдала землю в аренду физическому лицу. Его сейчас разыскивают в Алматы.
По итогам встречи подписан совместный Протокол, согласно которому стороны договорились:
- о недопущении ввода ограничений электрической энергии населению, социальным объектам и "белым" майнерам при возникновении дефицита электрической энергии и мощности в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;
- ускорить рассмотрение и принятие законодательного акта о запуске балансирующего рынка (demand-responce);
- привлечь инвестиции для развития новых крупных проектов ВИЭ через Расчетно-финансовый центр в отношении "белых" майнеров с гарантированием покупок электроэнергии (Off-take контрактов) от них.
Стороны выразили готовность продолжить совместную работу, направленную на стабилизацию рынка электроэнергии и создание необходимых условий для развития цифрового майнинга как новой индустрии.
Ранее в KEGOC подчеркнули, что при наличии сверхпланового потребления будут приниматься меры к отдельным категориям потребителей по соблюдению режима потребления электроэнергии согласно плановым значениям.
Сверхнормативный рост потребления и высокая аварийность на электростанциях страны в холодный период приводят к значительным отклонениям от среднестатистических плановых показателей потребления электроэнергии, что, в свою очередь, ведет к риску возникновения крупной системной аварии с нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана", - сообщили в компании.