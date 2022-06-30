Система Orphus

Игровые терминалы с оборотом в 10 млн тенге незаконно устанавливали в магазинах Нур-Султана

29.06.2022, 09:29 19196
Игровые терминалы с оборотом в 10 млн тенге незаконно устанавливали в магазинах Нур-Султана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Уголовное дело по обвинению двух жителей столицы по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде игровых терминалов без использования разрешительных документов завершено столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Изъяты 23 игровых терминала с денежными средствами в сумме 800 000 тенге, располагавшиеся в магазинах города Нур-Султана. Сумма незаконного дохода от размещения данных игровых терминалов составила 10 216 000 тенге", - информирует пресс-служба АФМ.

 
По информации ведомства, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.
 

новости по теме

Житель СКО убил жену и застрелился

30.06.2022, 20:32 1666
ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 ИЮНЯ - В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области в результате огнестрельного ранения погибла 33-летняя жительница села Лобаново, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По приезде следственно-оперативной группы в доме обнаружены два трупа с признаками насильственной смерти, в том числе 36-летнего жителя села Лобанова, являющегося супругом погибшей, сообщает Петропавловск.news.
 
Трагедия произошла 27 июня около 5.00. О случившемся сообщили дети, находившиеся в доме во время произошедшего.
 
С места происшествия изъято охотничье ружье. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99, часть 2, УК РК (Убийство при отягчающих обстоятельствах). 
 
Трое несовершеннолетних детей супругов помещены в центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в селе Саумалколь Айыртауского района. 
 
По основной версии, 36-летний сельчанин после смертельного ранения жены в ходе ссоры совершил суицид выстрелом из ружья. Однако окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования. 
 

В незаконном обороте остается более 2 тысяч единиц похищенного в ходе январских событий оружия

30.06.2022, 18:55 3571
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Как заявил в ходе брифинга глава следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, министерством продолжается работа по расследованию январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму более 343 млн тенге, в том числе 12 автомашин, 317 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 сотовых телефона, более 16 млн тенге, 550 едениц одежды.
 
Санжар Адилов подчеркнул, что одна из основных задач органов внутренних дел - это обеспечение безопасности граждан, в этой связи продолжаются целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых беспорядков. На сегодня установлено и изъято из незаконно оборота 1640 единиц оружия и более 41 тысячи боеприпасов. В их числе:
 
  • 10 гранатометов;
  • 6 пулеметов;
  • 164 автомата;
  • 362 пистолета;
  • 235 травматического и газового оружия;
  • 78 холодного оружия.
 
Только за последние две недели изъято более 50 единиц оружия.
 
Всего ликвидировано свыше 120 их схронов. 
 
В примеру, 17 июня в Алматы на пустыре обнаружен замаскированный схрон с 7 боевыми гранатами, травматическим пистолетом ИЖ со снаряженным магазином и боеприпасы. 
 
21 июня в Талгаре изъято более 130 боеприпасов и автомат Калашникова. 
 
22 июня вновь в Алматы обнаружены и изъяты автомат Калашникова, 2 охотничьих ружья, боевая граната Ф-1 с запалом, 40 патронов, 2 бронежилета, 2 радиостанции. 
 
25 июня в Таразе недалеко от жилого массива обнаружены и изъяты пистолет с глушителем системы Макарова, охотничье ружье, сигнальный револьвер и пневматический пистолет с уничтоженными идентификационными номерами, а также свето-шумовая граната с запалом и 60 патронов разного калибра. 
 
В результате проводимой разъяснительной работы гражданами добровольно сданы 212 единиц оружия.
 

Вместе с тем в незаконном обороте все еще остается большое количество похищенного оружия (всего 2113 единиц). В их числе 1300 единиц гражданского оружия и 813 единиц табельного", - сообщил Санжар Адилов.

 

Январская трагедия: в производстве следователей находится 516 уголовных дел

30.06.2022, 18:53 4441
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Как заявил в ходе брифинга глава следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, министерством продолжается работа по расследованию январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 516 уголовных дел, по которым под стражей содержатся 14 лиц. С обвинительным актом направлены в суд 346 дел в отношении 567 подозреваемых. 
 

Большинство из них привлекается за совершение краж во время массовых беспорядков (424 лица), незаконное хранение оружия (45), его хищение (38), угоны транспортных средств (10), грабежи (9) и хулиганства (6)", - рассказал Санжар Адилов.

 
Судами осуждены 388 лиц, из них:
 
  • к ограничению свободы - 334;
  • к общественным работам - 4;
  • к штрафу - 4; 
  • по решению суда освобождены от уголовной ответственности за примирением сторон - 12. 
  • к лишению свободы - 46 лиц, все за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 
 
На рассмотрении судов остаются 86 уголовных дел в отношении 167 подсудимых.
 

По актам терроризма в ходе январской трагедии расследуется 8 дел

30.06.2022, 18:33 5176
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Как заявил в ходе брифинга заместитель начальника первой службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, в производстве специальных прокуроров находится восемь дел по актам терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодня в производстве специальных прокуроров находится 58 уголовных дел по массовым беспорядкам и восемь - по актам терроризма. По мере завершения дела направляются в суд", - сообщил Елдос Килымжанов.

 
По словам представителя Генпрокуратуры, в Кызылординской области продолжается судебный процесс по факту терроризма, в результате которого погиб солдат срочной службы Кайсаров. В Шымкенте 35 подозреваемых преданы суду. Они в ночь с 4 на 5 января, находясь на центральной площади, совершили погромы служебных автомашин полиции, вооружившись металлическими арматурами, применили насилие в отношении сотрудников правопорядка, а затем приняли активное участие в нападении на здание акимата. Приговором суда назначены различные меры наказания.
 

В РК после январской трагедии осуждены 445 человек

30.06.2022, 18:26 5246
В РК после январской трагедии осуждены 445 человек
Фото: facebook/Anastasia Romanova
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Как заявил в ходе брифинга заместитель начальника первой службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, в целом по январским событиям в суд направлено 392 уголовных дела, по которым осуждено 445 лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, совершивших тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.
 
По словам Елдоса Килымжанова, в настоящее время под стражей содержатся 514 подозреваемых. Он подчеркнул, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. 
 
С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 284 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.
 

Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое", - сказал Елдос Килымжанов.

 

Выделенные на строительство игровых площадок для детей-инвалидов 3 млн тенге похитили в Шымкенте - АФМ

30.06.2022, 16:46 7706
Выделенные на строительство игровых площадок для детей-инвалидов 3 млн тенге похитили в Шымкенте - АФМ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - В Шымкенте начато расследование в отношении директора ТОО, которого подозревают в крупном хищении бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Он подозревается в том, что в 2019 году путем внесения недостоверных сведений в акты выполненных работ в строительство детских площадок для детей-инвалидов похитил 3 млн тенге", - сообщает АФМ.

 
В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

 

Убившего краснокнижного архара браконьера задержали в ВКО

30.06.2022, 15:46 8601
Убившего краснокнижного архара браконьера задержали в ВКО
Фото: funart.pro
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 30 ИЮНЯ - Мужчину, незаконно охотившегося на архаров и норок, задержали в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сотрудники природоохранной полиции совместно с инспекторами "Охотзоопрома" на территории Тарбагатайского сельского округа Аягозского района выявили, что 38-летний житель села Аккожа незаконно охотился на архаров и норок. Добычу злоумышленник подстрелил из гладкоствольного незарегистрированного оружия 28-го калибра на окраине села Акшокы. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 13 миллионов тенге", - сообщили в ДП ВКО. 

 
По факту возбуждено уголовное дело по статье 337, часть 4, УК РК (Незаконная охота в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование, с причинением крупного ущерба).
 
Наказание за данное преступление предусматривает штраф в размере до 6 тысяч МРП (18 млн 378 тысяч тенге), либо исправительные работы, либо ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. 
 
Всего с начала года выявлено 11 фактов незаконной охоты на диких животных, сообщили в полиции.
 

В СКО задержан сельский аким

30.06.2022, 13:39 10571
ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 ИЮНЯ - В Есильском районе Северо-Казахстанской области задержали акима сельского округа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Информацию об этом задержании подтвердил аким СКО Кумар Аксакалов, сообщает Петропавловск.news. 

Также отмечается, что глава региона не озвучил информацию о причинах задержания. 
 

Действительно, его задержали. Он дает сейчас признательные показания. Он заключил соглашение со следствием. Это ускоряет все процессы. Понятно, что он понесет ответственность", - сказал Кумар Аксакалов.


 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Переход на Болонскую систему в РК (ярким примером ее введения является ЕНТ) вызвала катастрофическое снижение уровня образования и науки. Считаете ли вы необходимым отказаться от нее в пользу прежней научно-образовательной системы?

      Архив опросов