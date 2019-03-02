Имущество на $10 млн выявили у задержанной сотрудницы Нацбюро

Шымкент. 1 марта. Kazakhstan Today - В Шымкенте у следователя Нацбюро по противодействию коррупции, задержанной по подозрению в хищении двухсот тысяч долларов, оказалось имущество на 10 миллионов долларов, передаёт Kazakhstan Today.

По данным телеканала "Астана" , ещё семь миллионов тенге стоит частное домовладение бывшей госслужащей. Сейчас она находится под арестом. Известно, что у задержанной есть несовершеннолетние дети. Треть похищенных денежных средств уже обнаружено следствием.

"Бесконтрольность со стороны руководства территориального органа привела к длящемуся с 2011 года преступлению, когда виновным сотрудником совершалось новое преступление с целью сокрытия следов предыдущих. Несмотря на полное признание своей вины, теперь уже бывшая сотрудница антикоррупционной службы арестована судом и водворена в следственный изолятор. На сегодняшний день могу сказать, что похищенных денежных средств следственным путем уже обнаружено 67,5 тысяч долларов США", - сказал руководитель управления внутренней безопасности Нацбюро по противодействию коррупции Ернар Баянгазин.

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