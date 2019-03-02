Имущество на $10 млн выявили у задержанной сотрудницы Нацбюро

Шымкент. 1 марта. Kazakhstan Today - В Шымкенте у следователя Нацбюро по противодействию коррупции, задержанной по подозрению в хищении двухсот тысяч долларов, оказалось имущество на 10 миллионов долларов, передаёт Kazakhstan Today.
По данным телеканала "Астана", ещё семь миллионов тенге стоит частное домовладение бывшей госслужащей. Сейчас она находится под арестом. Известно, что у задержанной есть несовершеннолетние дети. Треть похищенных денежных средств уже обнаружено следствием.
"Бесконтрольность со стороны руководства территориального органа привела к длящемуся с 2011 года преступлению, когда виновным сотрудником совершалось новое преступление с целью сокрытия следов предыдущих. Несмотря на полное признание своей вины, теперь уже бывшая сотрудница антикоррупционной службы арестована судом и водворена в следственный изолятор. На сегодняшний день могу сказать, что похищенных денежных средств следственным путем уже обнаружено 67,5 тысяч долларов США", - сказал руководитель управления внутренней безопасности Нацбюро по противодействию коррупции Ернар Баянгазин.
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