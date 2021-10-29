Иностранца-дебошира выдворили из Казахстана

КОСТАНАЙ. 28 ОКТЯБРЯ - Гражданин Украины систематически нарушал законодательство в сфере семейно-бытовых отношений, отравляя жизнь экс-супруге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
38-летняя жительница Лисаковска не раз обращалась в правоохранительные органы с целью защититься от нападок со стороны бывшего мужа, в результате чего ее обидчик неоднократно привлекался к административной ответственности в виде штрафов и арестов, сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
15 октября суд Лисаковска удовлетворил заявление стражей порядка о выдворении гражданина Украины за пределы Казахстана. Решение суда исполнили сотрудники миграционной и местной полицейской службы, сопроводив нарушителя до аэропорта Алматы и проконтролировав его вылет. Отметим, что дорога в Казахстан ему закрыта на пять лет.