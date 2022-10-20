Интерпол вернул в Казахстан подозреваемую в торговле детьми

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Алматы. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы отреагировали на публикацию об избиении беременной алматинки.

Жительница Алматы Арайлым Жексембекова на своей странице в соцсети рассказала про неоднократные избиения и угрозы убийством со стороны мужа Ж. и обратилась за помощью к генпрокурору.

По словам пострадавшей, супруг вымогал и снял почти 4,5 млн тенге со счета. Женщина также утверждает, что неоднократно писала заявления, но управление полиции Бостандыкского района бездействовало.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по заявлению гражданки Арайлым Жексембековой управлением полиции Бостандыкского района сразу же было зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования уголовное дело по статье 110 УК РК (Истязание).

В рамках производства проводится экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. Кроме того, в УП Алмалинского района по заявлению отца женщины расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения чужого имущества.

В ведомстве отметили, что заявление о мошенничестве, связанном со снятием со счета 4,5 млн тенге, в полицию не поступало.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.