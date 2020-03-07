Истязания, изнасилования и доведение до самоубийства: в Костанайской области трём извергам вынесли приговор

Костанай. 6 марта. Kazakhstan Today - В Костанайской области вынесении приговор в отношении владельца придорожного кафе и двух его работников, передает Kazakhstan Today.

Как выяснилось в суде, в придорожном кафе в Мендыкаринском районе Костанайской области работников штрафовали за любой проступок, избивали и насиловали. Один из них был избит до смерти.

После долгих закрытых разбирательств двум жителям Мендыкаринского района, 37-летнему Вячеславу Евдокимову и 39-летнему Рамилю Абулхаеву, а также 41-летнему костанайцу Тимуру Алтаеву вынесены приговоры. Последнему были предъявлены обвинения по 15 эпизодам совершения преступлений. Это неоднократные групповые изнасилования, и особо жестокое, неоднократное сексуальное насилие с угрозой убийства, и лишение свободы с целью эксплуатации, и доведение до самоубийства находящегося в зависимости лица, и укрывательство преступления. Всё это происходило в придорожном кафе недалеко от райцентра Боровской Мендыкаринского района, которое Алатаев открыл, уйдя со службы в костанайской полиции. Два других подсудимых трудились там разнорабочими. Как пояснил рассмотревший дело судья, все работники заведения попадали к владельцу в финансовую зависимость", - сообщил судья Жасулан Асильбеков порталу alau.kz .

Суммы долгов, по словам судьи, доходили до 5 миллионов тенге. Юридически неграмотные люди, боясь финансовой кабалы, как выяснилось, были готовы терпеть многое. Начались избиения. Доставалось всем. Позже в ход пошли и сексуальные наказания. Люди пытались сбегать.

Пара работниц отправилась на такси в Костанай, но хозяин дозвонился таксисту и сказал, что женщины похитили у него деньги. Их вернули обратно, одна от испуга ударила ножом в живот себя, отчего позже скончалась в больнице. Ещё одну из работниц изнасиловали за частые употребления алкоголя на работе. Одного из мужчин - за поломку автомобиля. Исполнителями наказаний выступали Евдокимов и Абулхаев. Всё это снималось на камеру. Видеофайлы были найдены в компьютере Алатаева после его ареста и послужили в суде доказательствами", - рассказал судья.

Изнасилованный мужчина стал чуть ли не рабом. Ему, как сказано в деле, приходилось питаться объедками вместе с собаками.

Пытался бежать, за такую попытку его посадили на цепь в кочегарку, в период с конца 2016 года до начала 2017 года. Он отапливал помещение кафе. Эксплуатировали его в данном месте. Нечеловеческие условия были созданы для него", - рассказал Жасулан Асильбеков.

За очередную провинность Евдокимов избил прикованного мужчину. Истощенный организм этого не перенёс, и человек умер. Алатаев приказал своим разнорабочим сжечь тело в контейнере, чем они занимались всю ночь. Наутро останки закопали в снег, а когда тот растаял, скинули в септик. Позже по ним даже не удалось провести тест ДНК.

Мужчину начала искать мать, хотя с ней он давно не жил. Полицейские вышли на кафе, начали говорить с работниками и разнорабочий Абдулхаев рассказал им больше, чем оперативники ожидали. На время следствия и суда он дал обязательство о невыезде, но был арестован после того, как судья назначил ему, как участнику нескольких расправ, 3 года заключения", - пишет портал.

В итоге Евдокимову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии средней безопасности. Преступления Алтаева судья признал особо тяжкими и назначил ему 17 лет лишения свободы.

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