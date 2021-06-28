Из Казахстана в Кыргызстан пытались незаконно вывезти 55 тонн бензина

ТАРАЗ. 25 ИЮНЯ - Уголовное дело возбуждено по факту попытки вывоза из Казахстана в Кыргызстан 55 тонн бензина под видом "разбавителя", передает KAZAKHSTAN TODAY.

10 июня 2021 года в пункте пропуска "Айша биби" должностными лицами управления экспортного контроля ДГД по Жамбылской области, а также военнослужащими Погранслужбы КНБ РК пресечен факт незаконного вывоза бензина в Кыргызскую Республику. Задержаны автотранспортные средства марки "ДАФ" с кыргызскими номерами с товаром "Разбавитель сложный", в общем количестве 54,6 тонны, ТОО-отправитель зарегистрирован в Таразе, получателем является индивидуальный предприниматель Кыргызской Республики. После задержания автотранспортных средств материал был направлен в департамент экономических расследований по Жамбылской области", - сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Отмечается, что физико-химические исследования в Центральной таможенной лаборатории КГД МФ РК показали, что товар не соответствует тому, который указан в товаросопроводительных документах. Вместо "разбавителя" нарушители пытались вывезти бензин марки АИ-80 на общую сумму 7 млн тенге.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения Органом уголовного преследования ведется досудебное расследование в рамках законодательства РК", - сообщили в КГД.

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