Из Казахстана в Узбекистан пытались незаконно вывезти аппараты ИВЛ

Нур-Султан. 27 июля. Kazakhstan Today - Незаконный груз задержан на таможенному посту "Атамекен", передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана сообщили, что пять аппаратов ИВЛ граждане Узбекистана пытались вывезти из Казахстана.

Оборудование перевозили в кабинах трех грузовых машин. Обнаружили аппараты сотрудники прокуратуры Махтааральского района, сотрудники таможенного поста "Атамекен" и пограничный наряд ОКП "Жетысай" ВЧ-2037 во время совместных оперативных мероприятий.

Кроме того, на таможенном посту "Конысбаева" таможенники совместно с пограничной службой КНБ РК задержали гражданина Казахстана, у которого был обнаружен пакетик с веществом, похожим на гашиш, весом 1 грамм. Мужчина направлялся из Узбекистана.

Все материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы для дальнейших следственных мероприятий.

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