19.08.2024, 10:42 58646
Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемую в особо крупном мошенничестве
Фото: скриншот из видео
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Павлодар. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Очередную подозреваемую для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере экстрадировали из России в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В период с 2019 по 2023 годы в Павлодаре злоумышленница брала у своих знакомых денежные средства, якобы для развития бизнеса, предоставляя в качестве гарантии не принадлежащую ей квартиру. В результате ее преступных действий пострадало 66 жителей Павлодара на общую сумму свыше 223 млн тенге. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск", - проинформировали в пресс-службе.
В декабре прошлого года она задержана на территории Республики Адыгея Российской Федерации. По запросу Генеральной прокуратуры РК произведена ее экстрадиция в Казахстан.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор города Петропавловск для дальнейшего этапирования в Павлодар. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества", - отметили в Генпрокуратуре.
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20.08.2024, 15:46 7166
Владельца кафе, где при взрыве газа погибли три человека, приговорили к пяти годам тюрьмы
Трагедия произошла 4 января в Уральске
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Уральск. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Уральский городской суд Западно-Казахстанской области огласил обвинительный приговор виновнику взрыва кафе Rizyq, который произошел 4 января текущего года, сообщили в прокуратуре ЗКО.
В ведомстве напомнили, что подсудимый, будучи индивидуальным предпринимателем и руководителем кафе Rizyq, нарушил установленные правила эксплуатации газового оборудования, что привело к взрыву и последующему обрушению части здания кафе. В результате инцидента погибли три человека, пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В прокуратуре отметили, что подсудимый вину свою не признал и пытался переложить ответственность на своих работников.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью на предприятиях, сроком на 3 года.
Приговор суда не вступил в законную силу.
20.08.2024, 13:08 14966
Чиновника и предпринимателя осудили на 7 лет за взятки в Кызылординской области
Они вымогали взятку у директора одного из предприятий Алматы
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Кызылорда. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего замглавы департамента по экономическим расследованиям Кызылординской области и его соучастника - предпринимателя приговорили к 7 годам лишения свободы за мошенничество и взяточничество, сообщили в Антикоррупционной службе РК.
Они признаны виновными в покушении на мошенничество и подстрекательстве директора одного из предприятий г.Алматы к даче взятки в сумме 10 млн тенге сотрудникам правоохранительных органов за прекращение уголовного дела", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Алматинский городской суд приговорил Касымбаева и Сакенова к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор вступил в законную силу.
20.08.2024, 11:11 20941
Жителя ВКО осудили на семь лет за пропаганду терроризма
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Восточно-Казахстанской области осудили на семь лет лишения свободы за пропаганду терроризма, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
Установлено, что он посредством мессенджеров и социальных сетей призывал верующих лиц к участию в террористической деятельности за рубежом. Решением суда ему определено наказание в виде 7 лет лишения свободы", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что приговор уже вступил в законную силу.
С начала года за преступления террористического характера по оперативным материалам КНБ осуждены к различным срокам наказания 38 человек", - добавили в комитете.
Напомним, в июле религиозного радикала задержали за пропаганду терроризма в Туркестанской области.
20.08.2024, 11:07 20061
Дело о незаконной добыче золота в Акмолинской области направлено в суд
С 2021 по 2023 год ОПГ "черных" старателей незаконно добывала драгоценные металлы в Акмолинской области
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортная прокуратура Акмолинской области завершила расследование по делу незаконно добывавшей золото транснациональной преступной группы.
Завершено уголовное дело в отношении 12 лиц - граждан Казахстана, Украины и России, подозреваемых в создании транснациональной организованной преступной группы, которая с 2021 по 2023 год незаконно добывала драгоценные металлы в Акмолинской области. Общий ущерб составил более 250 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
По данным следствия, преступная группа занималась незаконной добычей золота, прикрываясь лицензией на геологическое изучение недр.
Транспортная прокуратура направила дело в суд.
Ранее, в декабре прошлого года "черных" старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Акмолинской области. Все подозреваемые - работники золотодобывающего предприятия, которые намеревались наладить систему хищения золотосодержащей руды с рудника Аксу. Еще три бригады "черных" старателей задержали в Степногорске.
20.08.2024, 09:22 25956
В Казахстане заблокировали 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ликвидирована незаконная деятельность 55 Telegram-каналов по продаже наркотиков с вовлечением более 50 тыс. человек. Общий оборот "наркошопов" составил почти 48 млрд тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
С начала года по материалам финразведки АФМ правоохранительными органами (КНБ, ГП, МВД, АПК) возбуждено 60 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из них - по фактам контрабанды. Еще по 29 материалам в отношении онлайн наркошопов проводятся проверочные мероприятия. Задержано свыше 100 лиц, в том числе 12 членов ОПГ. Из оборота изъято около 100 кг тяжелых наркотиков - кокаина, кетамина, мефедрона и марихуаны, а также свыше 1 тонны прекурсоров для их изготовления", - проинформировали в АФМ.
Также заблокировано около 30 тыс. банковских карт дропов, которые являются потенциальными соучастниками наркопреступлений и несут солидарную ответственность.
По данным АФМ, в Шымкенте пресечен крупнейший в Казахстане канал по производству и распространению мефедрона. Установлена нарколаборатория, где изъято более 1 тонны кислоты, предназначенной для производства синтетических наркотиков. Ее производительная мощность позволяла ежемесячно изготавливать почти 50 тыс. доз наркотиков.
В рамках международного сотрудничества на основе аналитических данных АФМ проведена спецоперация с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России по ликвидации транснациональных интернет-магазинов, распространявших наркотики на пространстве СНГ.
На территории трех стран закрыто три масштабных "наркошопа", задержано 35 наркодилеров, изъято более 1 тонны психотропных веществ и порядка 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков, готовых для реализации клиентам.
Общий доход международных "наркодельцов" составил почти 30 млн долларов США, из которых 12 млн было выведено в криптовалюте.
По инициативе АФМ внесены изменения в постановления Нацбанка и АРРФР, которыми установлены ограничения по выпуску сразу нескольких карт на одного клиента и в онлайн режиме обеспечен их мониторинг. Дополнительные меры контроля и ограничений установлены при выдаче платежных карточек нерезидентам и несовершеннолетним. Усилены меры внутреннего контроля банков по выпуску платежных карт с проведением обязательной биометрической идентификации при регистрации нового клиента. Разработанные АФМ признаки и критерии распространения наркотиков приняты в работу всеми банками. Это позволяет дальнейшему выявлению фактов торговли наркотиками", - сообщили в агентстве.
Отмечается, что с начала действия указанных норм число держателей нескольких карт сократилось с 9,5 тыс. до 3,6 тыс. клиентов, закрыт доступ к дистанционному обслуживанию 1,5 тыс. клиентов.
19.08.2024, 16:29 54971
Рога и 15 туш сайгаков изъяли у браконьеров в области Улытау
Нарушители доставлены в полицию
Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира
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Жезказган. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 16 августа на территории Улытауского района инспекторы ГБР РГКП "ПО Охотзоопром" задержали браконьеров у которых обнаружены туши и рога сайгаков, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Казахстана.
В результате проведения рейдовых мероприятий по охране редких исчезающих диких копытных животных и сайгаков на территории Улытауского района, на границе с Туркестанской областью, был выявлен факт браконьерства", - сказано в сообщении комитета.
Задержаны 4 нарушителя на двух мотоциклах Урал, у которых инспекторы обнаружили 15 туш сайгаков, спиленные рога и два гладкоствольных оружия.
Браконьеры доставлены в департамент полиции области.
Напомним, рога сайги на 1,2 млрд тенге обнаружили на чердаке дома жителя Жетысуской области.
19.08.2024, 15:31 56241
В области Жетысу задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Районным отделом полиции Аксуского района начато досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, сообщили в районном отделении полиции.
Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых судебных экспертиз.
Иные данные в рамках следствия не подлежат распространению, добавили в пресс-службе Аксуского РОП.
Тем временем в соцсетях распространяется информация, что задержанный - один из руководителей регионального филиала крупной политической партии Казахстана. По неподтвержденным данным, жертвой партийца стал семилетний мальчик.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре арестовали подозреваемого в изнасиловании двух школьниц.
19.08.2024, 14:25 57746
Глава ДУИС СКО отделался штрафом за взятку в 1 млн тенге
За деньги он оказывал содействие в заключении договора по поставке муки в колонии региона
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Петропавловск. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области приговорен к штрафу в 30 млн тенге за взятку в 1 млн тенге, сообщает Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Глава ДУИС признан виновным в получении через посредника взятки в размере 1 млн тенге от предпринимателя за содействие в заключении договора по поставке муки в колонии СКО.
Суд приговорил его к штрафу в размере 30 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Этим же приговором взяткодатель и посредник во взяточничестве осуждены к штрафам в размере 20 млн и 10 млн тенге соответственно.
Приговор в законную силу не вступил.
Кроме того, за отсутствие должного ведомственного контроля руководство Комитета уголовно-исполнительной системы привлечено к дисциплинарной ответственности.
Напомним, о задержании главы ДУИС СКО на рабочем месте стало известно в июле.
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