Из СИЗО в Шымкенте сбежал подозреваемый

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АЛМАТЫ. 12 МАЯ - В Алматы расследуют конфликт со стрельбой. Банда пыталась обложить данью местного предпринимателя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На защиту встали его приятели, которые в итоге получили серьезные ранения. Рэкетиры стреляли в упор", - сообщает телеканал КТК.

По данным телеканала, один подозреваемый уже задержан. Арендатор рассказывает, что к нему пришли рэкетиры и потребовали денег.

Пришли, спросили, кто сейчас новый хозяин. Я сказал, что я сейчас новый хозяин. На что они ответили: "Нам предыдущий хозяин платил дань. Будешь ли ты платить нам дань?" Я ответил: "Нет, не буду". Они ответили: "Здесь такой район, нам нужно. Мы здесь криминальные авторитеты". Угроз не было. Потому что я сразу позвонил другу: "Вот такие ребята пришли. Ты их знаешь?" - "Я с ними поговорю", - сказал Андрей Рожков.





По информации телеканала, друг Андрея Рожкова приехал на разборки с приятелем. О чем они говорили с теми, кто называл себя "криминальными авторитетами", арендатор магазина не знает, но, видимо, диалога не получилось.

Вымогатели достали травматический пистолет. Стреляли в упор. Один из защитников получил пулю в нижнюю челюсть. Мужчина перенес операцию. Сейчас в сознании, но не может говорить. Второму пробили лобную кость. Его в крайне тяжелом состоянии забрали в больницу.

Был вдавленный перелом лобной кости с поврежденной твердой мозговой оболочкой, взяли экстренно на операцию. Послеоперационное состояние стабилизировалось. Больной в реанимации, пробужден. И в связи со стабилизацией больной переведен в нейрохирургическое отделение. Стабильно тяжелое, жизни ничего не угрожает", - проинформировал завотделением нейрохирургии центральной городской клинической больницы города Алматы Марат Алматов.

Одного из нападавших задержали почти сразу. Сейчас он находится в изоляторе. Ему может грозить до семи лет тюрьмы.