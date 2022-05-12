Из СИЗО в Шымкенте сбежал подозреваемый

ШЫМКЕНТ. 11 МАЯ - Инцидент произошел сегодня, 11 мая. Беглеца обвиняют в совершении кражи из нефтегазопровода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску и задержанию следственно-арестованного, сообщает OTYRAR.
По данному факту департаментом полиции Шымкента проводится досудебное расследование по статье 426 Уголовного кодекса РК "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи".
В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования иные сведения не подлежат разглашению.
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В Шымкенте задержали сбежавшего из СИЗО
12.05.2022, 13:45 1511
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 12 МАЯ - В Шымкенте задержали преступника, который сбежал из СИЗО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как стало известно, беглецу не пришлось скрываться долго, его задержали спустя сутки на территории города. Он обвиняется в совершении кражи из нефтегазопровода и теперь уже в побеге из исправительного учреждения, сообщает OTYRAR.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 12 мая сбежавший был задержан оперативными сотрудниками ДУИС и ДП региона", - сообщили в ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области.
По данному факту департаментом полиции города Шымкента проводится досудебное расследование (по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи").
Кариму Масимову вновь продлили арест
12.05.2022, 13:10 2451
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Экс-главе Комитета национальной безопасности РК Кариму Масимову продлили арест до 6 июня, сообщили в пресс-службе КНБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Такое же решение приняли в отношении его заместителей Ануара Садыкулова и Даулета Ергожина. Последнему срок продлили до 13 июня", - информирует "Хабар 24".
Напомним, бывшего главу ведомства задержали 8 января. Его подозревают в превышении должностных полномочий, а также в госизмене и действиях, направленных на насильственный захват власти. Уголовному делу присвоили гриф "совершенно секретно". Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Стрельба в Алматы: стали известны подробности
12.05.2022, 12:26 3216
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 12 МАЯ - В Алматы расследуют конфликт со стрельбой. Банда пыталась обложить данью местного предпринимателя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На защиту встали его приятели, которые в итоге получили серьезные ранения. Рэкетиры стреляли в упор", - сообщает телеканал КТК.
По данным телеканала, один подозреваемый уже задержан. Арендатор рассказывает, что к нему пришли рэкетиры и потребовали денег.
Пришли, спросили, кто сейчас новый хозяин. Я сказал, что я сейчас новый хозяин. На что они ответили: "Нам предыдущий хозяин платил дань. Будешь ли ты платить нам дань?" Я ответил: "Нет, не буду". Они ответили: "Здесь такой район, нам нужно. Мы здесь криминальные авторитеты". Угроз не было. Потому что я сразу позвонил другу: "Вот такие ребята пришли. Ты их знаешь?" - "Я с ними поговорю", - сказал Андрей Рожков.
По информации телеканала, друг Андрея Рожкова приехал на разборки с приятелем. О чем они говорили с теми, кто называл себя "криминальными авторитетами", арендатор магазина не знает, но, видимо, диалога не получилось.
Вымогатели достали травматический пистолет. Стреляли в упор. Один из защитников получил пулю в нижнюю челюсть. Мужчина перенес операцию. Сейчас в сознании, но не может говорить. Второму пробили лобную кость. Его в крайне тяжелом состоянии забрали в больницу.
Был вдавленный перелом лобной кости с поврежденной твердой мозговой оболочкой, взяли экстренно на операцию. Послеоперационное состояние стабилизировалось. Больной в реанимации, пробужден. И в связи со стабилизацией больной переведен в нейрохирургическое отделение. Стабильно тяжелое, жизни ничего не угрожает", - проинформировал завотделением нейрохирургии центральной городской клинической больницы города Алматы Марат Алматов.
Одного из нападавших задержали почти сразу. Сейчас он находится в изоляторе. Ему может грозить до семи лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что два человека госпитализированы в результате стрельбы в Медеуском районе Алматы.
Монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов
12.05.2022, 11:21 4741
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - В отношении 16 предприятий и 2 должностных лиц начато 21 досудебное расследование в сфере теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан проводит работу по выявлению необоснованных издержек, влияющих на формирование тарифов на коммунальные услуги.
В результате проведенной комплексной работы в отношении 16 предприятий и 2 должностных лиц начато 21 досудебное расследование в сфере теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения. По всем этим делам возмещен ущерб на 5,5 млрд тенге и арестовано имущество на 1,9 млрд тенге", - говорится в сообщении ведомства.
В Алматинской области пенсионер, защищая сноху, убил родного сына
12.05.2022, 10:21 6001
ТАЛДЫКОРАГАН. 12 МАЯ - В Алматинской области задержан и помещен под стражу 69-летний пенсионер, подозреваемый в убийстве своего взрослого сына, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Факт зарегистрирован в Каратальском районе, где 7 мая в одном из частных домов села Дойыншы произошло убийство 42-летнего мужчины. Потерпевший погиб от удара ножом, который был обнаружен криминалистами на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
По данным полиции, участниками трагедии оказались 69-летний отец потерпевшего, молодая женщина и сам убитый. Подозреваемого пенсионера разыскали в доме младшего сына, задержали и поместили под стражу.
Задержанный признался в убийстве. В своих показаниях он пояснил, что приехал к сыну обсудить семейные вопросы. Находясь в гостях, пожилой мужчина случайно оказался свидетелем ссоры сына со своей женой, в ходе которой он встал на защиту снохи. После чего подвыпивший сын набросился на отца с кулаками, тот в ответ схватился за кухонный нож", - проинформировал начальник Каратальской районной полиции Рауан Абдраимов.
По факту убийства начато досудебное расследование. Орудие преступления изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
В Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть
12.05.2022, 09:52 6526
Фото: instagram/dobrye_ruki_pvl
ПАВЛОДАР. 12 МАЯ - Полиция проводит досудебное расследование в отношении жителя Павлодара по факту жестокого обращения с животными, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Алабай был жестоко убит. С собаки сняли шкуру и готовились употребить в пищу. Увидев это, соседка по даче вызвала полицию. Место происшествия осмотрели, труп животного найден, но задержали подозреваемого в убийстве животного за мелкое хулиганство", - рассказали волонтеры сообщества "Добрые руки".
По словам активистов, поводом к задержанию якобы послужила нецензурная брань. Позже живодера отпустили.
Этот человек снова на свободе, на его участке еще три собаки, которые подвергаются опасности быть убитыми и съеденными. Ранее соседи видели на участке шкуры и скелеты, предположительно, собак и щенков, также собаки появлялись и бесследно исчезали", - уверяют зоозащитники.
В сообщении говорится, что убитый алабай не первая жертва павлодарца.
Поступило обращение по факту жестокого обращения с животными. Мужчина установлен. Проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животными). Назначена экспертиза", - приводит сообщение департамента полиции Павлодарской области издание pavlodarnews.kz.
Уточняется, что санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 120 месячных расчетных показателей, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо до 30 суток ареста.
Напомним, в Сети распространяется информация о том, что в Алматинской области была зверски убита и повешена на дерево собака. По данным департамента полиции региона, 17 апреля в Талгарскую районную полицию поступило заявление от жительницы села Панфилова по факту убийства ее собаки.
В феврале в городе Кульсары 38-летняя мать троих детей убивала животных, "чтобы успокоиться". Полицейские возбудили уголовное дело по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". 16 февраля стало известно, что женщина избежала наказания.
В Атырау дети пытались утопить в реке щенка. Они засунули его в мешок, привязали камень и выбросили в воду. По этому факту также возбуждено уголовное дело.
Полиция расследует изнасилование первоклассника в частной школе Алматы
12.05.2022, 09:22 7126
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 12 МАЯ - Полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту изнасилования ученика частной школы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В управление полиции Наурызбайского района отец мальчика обратился с заявлением 21 апреля. В этот же день заявление гр. Г., 1968 г.р., зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 121, часть 4, УК Республики Казахстан. В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых по делу будет принято законное процессуальное решение", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что по уголовному делу назначен процессуальный прокурор, осуществляющий надзор за ходом следствия.
Расследование будет проведено при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в департаменте полиции города Алматы", - подчеркнул заместитель начальника департамента полиции.
Ранее правозащитница Дина Смаилова на своей странице в Facebook сообщила об изнасиловании первоклассника.
Город Алматы, частная школа, в классе по 12 детей, три семиклассника несколько дней забирают мальчика первоклашку и насилуют в туалете во время уроков! Учительница отпускала ребенка и не видела в этом ничего ужасного!" - написала она.
В Алматы полицейские изъяли 72 кг саксаула с прилавка в магазине
11.05.2022, 18:46 14416
АЛМАТЫ. 11 МАЯ - Факт выявлен в праздничные дни. Сотрудники УП Бостандыкского района в одном из магазинов по дороге в Алмаарасанское ущелье выявили факт продажи 72 килограммов саксаула, передает KAZAKHSTAN TODAY.
К уголовной ответственности согласно статье 339 УК РК привлечена гражданка Етекбаева Б.И. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Всего в эти дни выявлено два аналогичных правонарушения. Ранее из незаконного оборота было изъято свыше 130 килограммов саксаула, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
Отмечу, что статья 339 УК РК - "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами" наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города полковник полиции Манап Саттаров.
В целях выявления и пресечения нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытия экологических преступлений на территории города проводятся рейдовые мероприятия.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?