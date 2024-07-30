29.07.2024, 12:08 45611

Избивали и требовали деньги: банду вымогателей задержали в Актюбинской области  

Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений в области
Актобе. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области задержаны пятеро вымогателей, избивших и требовавших у жителя Актобе полмиллиона тенге.


В полицию с заявлением обратился житель Актобе. Во время поломки автомашины в одном из районов области к нему подошли неизвестные и требовали деньги, избивая и угрожая. Из автомобиля вымогатели забрали 13 комплектов спецодежды, а за возврат потребовали 500 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz.

Сотрудниками УБОП ДП в ходе проведения оперативных мероприятий с привлечением бойцов спецподразделения установлены и задержаны пять жителей города Хромтау. Вещественные доказательства изъяты.

По факту вымогательства проводится досудебное расследование. Один из подозреваемых водворен в ИВС. Проверяется причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений в области.

Напомним, молодежные группировки вымогателей задержали в двух регионах РК.
 

новости по теме

29.07.2024, 20:28 29171

В Актау женщина ударила чужого ребенка на детской площадке

Личность женщины установлена
Актау. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях появилось видео избиения ребенка на детской площадке в 20-м микрорайоне Актау. По информации департамента полиции региона, женщину привлекли к ответственности, сообщает Lada.kz.

Жители микрорайона пожаловались на женщину, которая дергала и била ребенка, сидящего на качелях детской площадки.

В департаменте полиции региона факт подтвердили и сообщили, что личность женщины установлена. Ее привлекли к ответственности по факту приставания в общественных местах.

Ранее в Алматы водитель мопеда ударил девушку. В горах Алматинской области избили мотоциклистов. В Актау неизвестный избил фельдшера скорой помощи.
 
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Теги:РебенокИзбиениеженщина
29.07.2024, 19:28 30846

В Шымкенте ликвидировали нарколабораторию

Изъято свыше 60 кг психотропного вещества
Шымкент. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - При координации прокуратуры Шымкента 11 июля ДКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, функционировавшей на территории Туркестанской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Шымкента.

В момент изготовления очередной партии наркотиков с поличным задержаны двое жителей города.

В ходе обыска изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонны прекурсоров, а также оборудование для изготовления синтетических наркотиков.

По данному факту начато досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит.

Напомним, с начала года в Казахстане ликвидирована 31 нарколаборатория, из которых 17 специализировались на производстве синтетических наркотиков. У наркопроизводителей изъято порядка 186 кг готовых к употреблению синтетических наркотиков и свыше двух тонн прекурсоров.
 
29.07.2024, 17:42 33791

Антикор объявил в розыск экс-сотрудника полиции из Сатпаева  

Агентство объявило о вознаграждении за информацию об экс-полицейском
Антикор объявил в розыск экс-сотрудника полиции из Сатпаева
Фото: кадр из видео
Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции Казахстана объявило в розыск бывшего оперуполномоченного отдела полиции города Сатпаева, сообщает пресс-служба агентства.

За совершение тяжкого преступления, предусмотренного пунктом 3 части 4 статьи 362 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий) разыскивается гражданин Республики Казахстан Бакыт Адиль Есенжолулы", - проинформировали в агентстве.



Кроме того, Антикор объявил о вознаграждении за информацию об экс-полицейском.

В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о вероятном местонахождении разыскиваемого лица просим сообщить инициатору розыска в департамент Агентства по противодействию коррупции по области Ұлытау (...) Вознаграждение и анонимность гарантируются", - добавили в пресс-службе.


Ранее МВД объявило в розыск подозреваемых в хищениях из Qarmet.
 
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Теги:розыскобъявлениеАнтикор
29.07.2024, 12:55 44681

В Костанайской области проводят расследование по факту изнасилования пятилетней девочки

В ходе досудебного расследования установлены причастные к преступлению трое детей
В Костанайской области проводят расследование по факту изнасилования пятилетней девочки
Фото: Depositphotos
Костанай. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования пятилетней девочки, сообщает департамент полиции региона.

По факту действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней начато досудебное расследование. В ходе досудебного расследования установлены трое детей", - проинформировали в полиции.


В связи с недостижением возраста для привлечения к уголовной ответственности мера пресечения в отношении подозреваемых не избиралась. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что в ЗКО школьников подозревают в групповом изнасиловании 13-летней девочки. В июне суд вынес приговор, согласно которому подсудимые получат от 7 до 20 лет лишения свободы.
 
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Теги:изнасилованиедетиуголовное дело
26.07.2024, 15:10 169826

Злоумышленник сообщил о заложенной бомбе в одном из ТРЦ Алматы

Сообщение не подтвердилось
Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Злоумышленник сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в одном из торгово-развлекательных центров Алматы, сообщили в департаменте полиции города.

По данным ДП Алматы, в рамках мер первичного реагирования экстренными службами города был проверен указанный ТРЦ.

В результате сообщение о заминировании не подтвердилось. Работа объекта продолжена в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе ведомства.


По информации из соцсетей, злоумышленник сообщил о минировании ТРЦ "Максима".

Напомним, 18 июля посетителей торгово-развлекательного центра Atakent Mall в Алматы массово эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе.
 
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Теги:минированиеТРЦАлматы
26.07.2024, 11:21 180226

Экс-главу "Казселезащиты" взяли под стражу в зале суда

Оправдательный приговор в отношении него отменен
Экс-главу "Казселезащиты" взяли под стражу в зале суда
Фото: Depositphotos
Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Карима Кокрекбаева, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

25 июля Алматинским областным судом оправдательный приговор в отношении руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК Кокрекбаева К. отменен, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Кокрекбаев К. в зале суда взят под стражу", - проинформировали в Антикоре.


Там напомнили, что 7 июня специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей вынес Кокребаеву оправдательный приговор.

Главу "Казселезащиты" обвиняли в получении взяток в размере 798 тыс. долларов США и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам "Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос" и "Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай".

Этим же приговором суда его заместитель Ахатаев А. и директор филиала ТОО "Bazis Construction" Поплавский А. осуждены по фактам получения и дачи взятки к 11 годам лишения свободы каждый", - рассказали в Антикоре.


Ранее в Генпрокуратуре заявили, что опротестуют приговор по делу экс-руководителя "Казселезащиты", обвиняемого в неоднократном получении взяток в особо крупном размере.
 
26.07.2024, 09:39 185051

Задержаны подозреваемые в хищениях с промышленных предприятий Карагандинской области  

Задержано более 20 фигурантов
Задержаны подозреваемые в хищениях с промышленных предприятий Карагандинской области
Фото: Polisia.kz
Караганда. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел совместно с КНБ при координации прокуратуры Карагандинской области проведено задержание преступной группы, занимавшейся хищением металла и товаров из промышленных компаний, в том числе "Казахмыса", сообщает Polisia.kz.

В криминальной деятельности подозреваются помимо местного криминалитета работники предприятий, в том числе руководители и сотрудники служб безопасности. Ущерб, причиненный в результате преступной деятельности, устанавливается.

В департамент полиции Карагандинской области доставлено более 20 фигурантов. В ходе обысковых мероприятий у них изъято огнестрельное и травматическое оружие, автотранспорт, денежные средства и другие вещественные доказательства по уголовному делу. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.


 
25.07.2024, 15:06 202321

Глава отдела МЧС получил тюремный срок за коррупцию в Павлодарской области

Из-за коррупционного нарушения подчиненного уволены глава департамента и его заместитель
Павлодар. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель отдела областного департамента Комитета промышленной безопасности МЧС приговорен к трем годам лишения свободы за коррупцию, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции Казахстана.

Он обвинялся в получении взятки в сумме 1,3 млн тенге от руководителя предприятия за общее покровительство при проведении ежегодных проверок в сфере промышленной безопасности", - рассказали в Антикоре.


Кроме того, за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей руководитель вышеуказанного департамента и его заместитель освобождены от занимаемых должностей. В ведомстве напомнили, что руководители госорганов должны предупреждать коррупционные правонарушения со стороны подчиненных государственных служащих.

Напомним, глава североказахстанского филиала Аграрной кредитной корпорации получил тюремный срок за коррупцию.  
 
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Теги:ПриговоркоррупцияМЧС

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