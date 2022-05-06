Избившего пенсионера полицейского уволили в Шымкенте

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ШЫМКЕНТ. 5 МАЯ - Сотрудник полиции Шымкента, избивший 62-летнего пенсионера и его жену, уволен из органов внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметили в департаменте полиции, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью в отношении участкового инспектора ювенальной полиции Аль-Фарабийского РУП был составлен протокол. Материалы по делу направили в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.
По постановлению суда производство по делу об административном правонарушении прекращено в связи с примирением сторон. Управлением собственной безопасности проведена служебная проверка. В результате решением дисциплинарной комиссии сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел", - сообщили в департаменте.
Ранее телеканал Otyrar сообщал, что в феврале сотрудник полиции жестоко избил пожилого соседа в его собственной квартире, а также поднял руку на его жену. Пенсионер попал в больницу с многочисленными травмами.
После инцидента пострадавшие написали заявление в полицию. Однако, по словам пострадавшего, правоохранители надавили на него, и пенсионер написал отказную. На призыв помочь пострадавшей семье откликнулся адвокат Магомед Ханаев. Он обратился в прокуратуру с просьбой вернуть дело на доследование.