Изнасилование двух сестер в Шымкенте: подозреваемым по делу проходит экс-сотрудник УИС

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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в мажилисе парламента рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает официальный портал МВД РК - В настоящее время в мажилисе парламента рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz





Как пояснили в департаменте по противодействию наркопреступности МВД, рост таких преступлений требует выработки дополнительных мер реагирования. Уже введена уголовная ответственность за оборот химического оборудования, используемого в производстве наркотиков.





Эти инициативы поддерживаются обществом. Сейчас на рассмотрение поступили две петиции, созданные гражданами, выступающими против снижения сроков наказания за распространение наркотиков и усиление ответственности за их производство", - отметили в министерстве.





По данным МВД, в Казахстане отмечается рост числа нарколабораторий. За семь месяцев этого года полицией ликвидировано 24 подпольных наркопроизводства, которые специализировались исключительно на синтетических наркотиках.





Только в Алматы установлено 11 таких фактов, второе место заняла Алматинская область, где наркоборцами ликвидировано семь незаконных производств синтетических наркотиков. У наркопроизводителей изъято более 200 кг готовой к употреблению "синтетики" и свыше двух тонн прекурсоров", - сообщили в ведомстве.





За последние две недели в Алматы ликвидированы две нарколаборатории. В конце июля задержаны трое астанчан: парень и две девушки. Они за 800 тысяч тенге арендовали дом в садовом товариществе "Домостроитель" и организовали производство мефедрона. Все оборудование и химикаты были заказаны дистанционно и получены в оговоренных местах-схронах. У подозреваемых изъято 20 кг готового наркотика, 250 литров прекурсоров и химическое оборудование.





Кроме того, полицейскими задержан 23-летний алматинец по подозрению в хранении наркотиков. При обыске на крыше дома, где проживал подозреваемый, изъят мефедрон, прекурсоры, респираторная маска, оборудование для синтеза наркотиков.





Его "виртуальные" кураторы обещали заплатить 1,5 млн тенге за килограмм готового наркотика. В настоящее время эксперты оценивают точное количество наркотиков, но уже сейчас ясно, что молодой человек проведет около 15 лет в местах лишения свободы за производство наркотиков в особо крупном размере", - отметили в министерстве.