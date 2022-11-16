Извращенца, покупавшего через соцсеть интимные фотографии у детей, задержали в Алматы

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Алматы. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алатауского района в ходе мониторинга в соцсети ТikTok выявила факты, когда девочки в возрасте 7-10 лет вступали в переписку с неустановленным лицом и обсуждали взрослые темы, - Прокуратура Алатауского района в ходе мониторинга в соцсети ТikTok выявила факты, когда девочки в возрасте 7-10 лет вступали в переписку с неустановленным лицом и обсуждали взрослые темы, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматы.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Актюбинской области, который в ходе переписок за вознаграждение просил детей скидывать интимные фотографии и не рассказывать об этом родителям. Фотографии он выкладывал в иностранные социальные сети.

Действия подозреваемого предварительно квалифицированы по статье 312, часть 3, пункт 2, УК РК (Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).

Подозреваемый задержан и водворен в следственный изолятор. Ему грозит тюремный срок от 10 до 15 лет лишения свободы.

По делу назначен процессуальный прокурор и проводятся необходимые следственные действия.