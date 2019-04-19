К 10 годам колонии приговорен житель Северного Казахстана за перевозку крупной партии героина

Петропавловск. 18 апреля. Kazakhstan Today - Департаментом КНБ по Северо-Казахстанской области выявлена и пресечена противоправная деятельность мужчины, осуществлявшего незаконное хранение и перевозку героина в целях сбыта в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

В августе 2018 года ДКНБ получены сведения о намерении Н. Досмухамедова осуществить контрабандное перемещение партии героина на территорию Российской Федерации. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий он задержан при выезде из Петропавловска. В ходе досмотра его автомашины обнаружено и изъято 3,1 килограмма героина, сокрытых в транспортном средстве", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По информации ведомства, приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Северо-Казахстанской области задержанный признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности.

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