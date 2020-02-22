К 15 годам лишения свободы приговорили жителя Алматы за убийство прохожего на глазах у собственной дочери

Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы вынесли приговор по делу об убийстве, которому предшествовал банальный словесный конфликт, передает Kazakhstan Today.

Убийство произошло в конце сентября 2019 года.

Вечером В., прогуливаясь с будущей женой, малолетней дочерью и с другом, посмотрел в сторону ранее незнакомых молодых людей. Один из них - Ж. - тоже пристально посмотрел в его сторону. Молодые люди стали интересоваться друг у друга, чем они привлекли внимание, возник словесный конфликт, в ходе которого В. вытащил из своей сумки складной нож и нанес четыре проникающих колото-резаных ранений в область грудной клетки Ж. Молодой человек получил тяжкий вред здоровью и скончался в больнице", - рассказали в пресс-службе суда.

Приговором суда В. признан виновным в убийстве. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства