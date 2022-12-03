Канал поставки синтетических наркотиков ликвидирован в СКО

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Обвинительный акт в Люксембурге свидетельствует о достаточном количестве улик у следственного судьи, чтобы доказать их вину

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Молдавским нефтегазовым инвесторам, выигравшим арбитражный суд на 506 миллионов долларов против Казахстана около 10 лет назад, в Люксембурге предъявлены обвинения в попытке повлиять на решение инстанции, о чем свидетельствуют документы, поданные в суд Техаса.





Как сообщает издание "Молдавские ведомости" Анатолия Стати и его сына Габриэля Стати обвиняют в подлоге документов, мошенничестве в суде и отмывании денег.





Обвинительный акт в Люксембурге свидетельствует о достаточном количестве улик у следственного судьи, чтобы доказать их вину.





Страна обнародовала обвинения в судебном разбирательстве с целью получения разрешения вызова в суд Артура Лунгу, бывшего директора нескольких компаний-инвесторов Стати, который также был финансовым директором. По словам государства, он может предоставить информацию, которая станет ключевой в ходе уголовного расследования. Казахстан также занимается поиском информации, необходимой для судебного разбирательства в Нидерландах и Бельгии, где Стати пытался привести приговор в исполнение", - пишет издание.





В декабре 2017 года Стати получил письменное извещение о признании арбитражного решения, которое было подтверждено постановлением суда первой инстанции Бельгии в декабре 2019 года. Однако оба решения были основаны на ограниченном количестве доказательств, которые не включали новых.





В ноябре 2020 года апелляционный суд в Брюсселе полностью удовлетворил иск Казахстана о факте мошенничества, несмотря на возражения Стати.





Теперь апелляционный суд вынес решение в пользу Республики Казахстан, подтвердив таким образом, что Стати участвовал в крупномасштабной мошеннической схеме. Отсюда следует, что арбитражное решение не подлежит признанию или исполнению.





Для справки:





Анатолий (Анатол) Стати (25 октября 1952 года) - молдавский бизнесмен, основатель компании Ascom Group. В 2010 году считался самым богатым гражданином Молдовы.





Габриэль Стати (30 сентября 1976 года) был вице-президентом Ascom Group. В 2009 году, будучи на Украине, был задержан по подозрению в финансировании акций протеста и подготовке переворота в Молдавии. К концу года дело было прекращено.





Ascom Group - крупнейшая нефтяная и газовая компания в Молдове. Имеет коммерческие операции в Казахстане, Туркменистане и Судане. Производит около 500 тысяч тонн нефти и около 1,3 млрд куб. м природного газа в год. По последним данным, компания владела в Казахстане доказанными запасами нефти в объеме 13 млн тонн и газа в объеме 10 млрд кубометров.