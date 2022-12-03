Канал поставки синтетических наркотиков ликвидирован в СКО

Петропавловск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Северо-Казахстанской области ликвидировали канал поставки синтетических наркотиков. Задержана 29-летняя жительница Петропавловска, которую подозревают в доставке из Астаны особо крупной партии "синтетики" для дальнейшей расфасовки и распространения на территории областного центра.
При личном обыске у горожанки изъято 20 свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета. По месту жительства полицейские обнаружили полимерные пакеты с таким же веществом, а также упаковочные материалы, мерные приспособления и электронные весы с наслоениями вещества. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик α-PvP, известный также под названием "соль". Общий вес изъятого составил 1 килограмм 113 граммов", - сообщает Polisia.kz.
Кроме того, в гараже 51-летнего отца задержанной полицейские обнаружили арсенал незарегистрированного оружия. В него входили изготовленные кустарным образом муляжи автоматов ППШ, гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-К, пневматическая винтовка ИЖ-38, газовый пистолет PERFECTA, патроны к охотничьему и нарезному оружию, свыше 2 тысяч строительно-монтажных патронов и учебная граната Ф-1.
Экспертиза показала, что изъятые боеприпасы и ружье пригодны к производству выстрелов. Со слов мужчины, он коллекционирует оружие как любитель. Сейчас следствие устанавливает происхождение оружия и боеприпасов у ранее не судимого петропавловца", - отметили в полиции.