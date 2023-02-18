В Караганде замакима района задержан по подозрению в получении взятки

По этому делу также был задержан руководитель одного из отделов данного акимата

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Караганда. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана, сообщил в ходе брифинга руководитель департамента по противодействию коррупции по Карагандинской области Мурат Тюлеубаев.





По его словам, по этому делу также был задержан руководитель одного из отделов данного акимата, сообщает inform.kz.





Как выяснилось, чиновники подозреваются в получении взятки от предпринимателя в размере 500 тысяч тенге.





Факт был. Я подтверждаю данный факт. Задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана и руководитель отдела. Последний выступал посредником. Они получили 500 тысяч тенге от предпринимателя за непосредственное выполнение функций, входящих в их обязанности. В настоящее время расследуется уголовное дело по этому поводу. Оно еще не завершено. Согласно статье 201 УПК РК мы не имеем права распространять подробности досудебного расследования", - цитирует tengrinews.kz Мурата Тюлеубаева.



