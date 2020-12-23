Карагандинец "заминировал" здания полиции и прокуратуры

Караганда. 22 декабря. Kazakhstan Today - 22 декабря, в 16.30, на телефон 102 поступило сообщение о том, что в здании управления полиции Караганды заложено взрывное устройство. По сигналу на место выехали все спецслужбы Караганды, передает Kazakhstan Today.



Как сообщает eKaraganda, из здания были эвакуированы сотрудники полиции. Здание осмотрено. Взрывное устройство не обнаружено. В 17.30 спецслужбам дана команда "отбой".



В то же время в полицию поступило сообщение о заложенной бомбе в здании прокуратуры, расположенном в районе Казыбека Би. На месте также работали полицейские.



Начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).



В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что звонок сделал 46-летний карагандинец.



20 декабря в Алматы осудили террористов, готовивших серию взрывов. Самодельной бомбой из огнетушителя джихадисты хотели устроить взрывы в "Меге", "Достык Плазе", прокуратуре, акимате, у монумента Независимости и в "Аси баре".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства