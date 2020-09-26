В Акмолинской области кассир почтового отделения присваивала пенсии

Кокшетау. 25 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области кассира почтового отделения подозревают в присвоении и растрате пенсий, передает Kazakhstan Today.

23 сентября в дежурную часть ОП района Биржан сала из прокуратуры района поступил материал по заявлению местного жителя по факту хищения его пенсии из отделения связи АО "Казпочта". Сумма ущерба составила более 300 тыс. тенге. Полицейские зарегистрировали дело в ЕРДР по статье УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества" и приступили к досудебному расследованию", - сообщили в пресс-службе областной полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя жительница города Степняка, которая работает кассиром почтового отделения связи АО "КазПочта". Стражи порядка устанавливают причастность подозреваемой к совершению аналогичных фактов, которые совершались с марта текущего года.

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