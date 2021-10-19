Казахстанец убил соотечественника в Южной Корее

НУР-СУЛТАН, 18 ОКТЯБРЯ - По информации МИД РК, 12 октября в Чонджу между двумя казахстанцами произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого один из участников получил ножевое ранение с летальным исходом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время подозреваемый в совершении убийства арестован и находится в следственном изоляторе. Консульским отделом посольства РК в Сеуле решается вопрос отправки тела погибшего в Казахстан.
В ведомстве добавили, что оба казахстанца находились в Южной Корее нелегально.
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В Казахстане ужесточили уголовную ответственность за оборот синтетических наркотиков
18.10.2021, 16:27 79894
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - В Казахстане распространителям новых видов синтетических наркотиков грозит уголовное наказание, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом на брифинге МВД сообщил начальник департамента по противодействию наркопреступности Берикхан Нургалиев.
По его словам, на днях вступает в силу постановление правительства, согласно которому уголовная ответственность предусмотрена за оборот еще 11 новых видов синтетических наркотиков и 17 прекурсоров.
Также для самых распространенных наркотиков снижен криминальный вес, с которого наступает реальное лишение свободы. Уголовная ответственность за незаконный оборот пировалерона, больше известного как "скорость", а также мефедрона и синтетических каннабиноидов (так называемые спайсы) будет наступать не с 50 граммов, а с 1 грамма", - сообщил Нургалиев.
Руководитель департамента также рассказал, что за оборот сильнодействующих веществ также будет предусмотрена ответственность. Это связано с тем, что некоторые лекарства при определенном применении вызывают измененное состояние сознания и могут быть использованы подростками для экспериментов со своим здоровьем. Соответствующий законопроект уже совместно разрабатывают МВД и сенаторы.
Крупную спецоперацию провели полицейские Нур-Султана
18.10.2021, 15:32 93070
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Столичные полицейские задержали организаторов подпольных азартных игр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Установлено, что в состав группы входили ранее судимые за совершение аналогичных преступлений. Оперативники установили четкую иерархию группы и распределение ролей преступников. Одни отвечали за подставных игроков и дилеров, другие за обеспечение меченых карт и подбора помещений, третьи за подбор потенциальных игроков и так называемых "жертв", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Нур-Султана Дмитрий Демидов.
Операцию по задержанию преступной группы с поличным полицейские провели в одном из заведений столицы с ограниченным доступом, где была организована очередная "игра".
В ходе проведения обыска изъята крупная сумма денег и другие необходимые атрибуты для проведения азартных игр, в том числе специальные технические средства.
В настоящее время организаторы и участники задержаны и водворены в ИВС. Проводится расследование.
Тело младенца в мусорном контейнере: полиция начала расследование
18.10.2021, 13:30 60454
ШЫМКЕНТ. 18 ОКТЯБРЯ - В полиции Шымкента прокомментировали факт обнаружения тела младенца в мусорном контейнере в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
18 октября в полицию поступило сообщение о том, что в ходе очистки мусорных баков по улице Рыскулова было обнаружено тело новорожденного ребенка, пишет Otyrar.kz.
По прибытии на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что сотрудниками ТОО "ЛТД-Турмыс" в ходе ежедневной очистки мусора был обнаружен пакет, внутри которого находилось тело новорождённого ребёнка без визуальных признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 100 УК РК (Убийство матерью новорожденного ребенка).
На месте работает следственно-оперативная группа.
О страшной находке стало известно сегодня утром. Сообщалось, что тело обнаружил дворник.