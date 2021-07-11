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Казахстанка пыталась незаконно вывезти в Россию золото

10.07.2021 8344
Казахстанка пыталась незаконно вывезти в Россию золото
Фото пресс-службы КНБ РК
КОСТАНАЙ. 10 ИЮЛЯ - 8 июля пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Кайрак" (Костанайская область) с использованием рентген-установки у гражданки Казахстана К., следовавшей в России, обнаружено семь золотых слитков-самородков общим весом 325 граммов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Со слов задержанной, с просьбой перевести коробку через границу к ней обратился случайный знакомый, не зная содержание посылки и не поинтересовавшись им посылки, она согласилась, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Задержанная и контрабандный груз переданы в департамент экономических расследований по Костанайской области, где будут установлены истинные мотивы перевозки.
 

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