Казахстанскую авиакомпанию обвинили в перевозке оружия в Ливию

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанскую авиакомпанию Sigma Airlines обвинили в перевозке оружия в Ливию, передает Kazakhstan Today.
В центре внимания частная авиакомпания оказалась после громкого заявления в Совете безопасности ООН. Там сообщили, что казахстанские бизнесмены доставляли оружие в Ливию, нарушая тем самым запрет организации. На это уже отреагировали в Европейском союзе. Там ввели санкции по отношению к нарушителям: 17 лицам запретили въезд в ЕС, заморожены активы 19 компаний, сообщает телеканал КТК.
Собственниками воздушных судов данных эксплуатантов являются зарубежные компании, которые зарегистрированы в ОАЭ, на Британских Виргинских островах. Суда эксплуатировались в регионе Ближнего Востока также в интересах зарубежных заказчиков. Основной базировкой являлись ОАЭ", - прокомментировал заместитель председателя комитета гражданской авиации Ардак Утепов.
По информации КТК, сейчас полеты компании приостановлены. Казахстанским правоохранительным органам и представителям Совета безопасности предстоит выяснить, как происходили нелегальные поставки.
Однозначно правительство и руководство Казахстана в данном случае никак не связаны с этим процессом. И поиск каких-то конспирологических вариантов абсолютно бессмыслен. Речь идет просто о коммерческой компании, которая выполняла, видимо, очень выгодные коммерческие заказы. С точки зрения международного права это обычный инцидент, который будет, видимо, решен эффективно на национальном уровне", - прокомментировал политолог Рустам Бурнашев.
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