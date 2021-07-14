КНБ пресек канал контрабанды сайгачьих рогов из Казахстана в Китай

АЛМАТЫ. 13 ИЮЛЯ - 8 июля текущего года департаментом КНБ по Алматинской области совместно с департаментом Пограничной службы по Алматинской области проведена спецоперация по пресечению противоправной деятельности преступной группы, причастной к организации канала незаконной добычи и контрабанды сайгачьих рогов из Казахстана в Китай, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При попытке организовать вывоз за рубеж крупной партии дериватов задержан организатор и участники криминальной схемы. Изъято 3144 сайгачьих рогов общим весом 700 килограммов", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

В результате браконьерской деятельности нанесен значительный урон популяции сайги в Казахстане, численность которой на настоящее время составляет около 800 тысяч особей.

В рамках досудебного расследования по части 2 статьи 339 УК РК (Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов) проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению иных участников противоправной деятельности, наличию у фигурантов дополнительных партий сайгачьих рогов.

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