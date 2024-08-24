КНБ РК совместно с российскими партнерами ликвидировали канал контрабанды афганских наркотиков

Фото: polisia.kz

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Алматы. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 21 августа, закончился судебный процесс по делу об убийстве фитнес-тренера Дамира Туребаева, сообщает пресс-служба суда.





По информации суда, подсудимые А. и И. в 2023 году жили в хостеле. В этом же хостеле проживал потерпевший, с которым подсудимые находились в соседских отношениях. В июле 2023 года Т., будучи в агрессивном состоянии, вызванном алкогольным опьянением, разгуливал по хостелу с топором в руках. Он стал провоцировать ссору с А. Высказывая угрозы о физической расправе Т. замахнулся топором в сторону А. Однако ему удалось увернуться и забежать к себе в комнату и закрыться. Потерпевший спустился во двор дома и стал звать А. вниз для дальнейшего выяснения отношений. Не дождавшись, он поднялся обратно. По пути ему встретился второй сосед - И., он попытался успокоить соседа, но тот замахнулся на него топором. И., забежал в комнату к А., и они закрылись изнутри.





Т. стал наносить удары топором по двери. А. вооружился гладкоствольным огнестрельным оружием, заряженным дробью. Как только Т. зашел в комнату и попытался нанести подсудимым удары топором, А. превышая пределы необходимой обороны, произвел выстрел в потерпевшего. От полученного ранения Т. скончался на месте происшествия", - сообщили в суде.





Суд переквалифицировал действия А. с убийства на убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Приговором суда А. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Присоединена не отбытая часть наказания по приговору уральского городского суда от 28 марта 2017 года в виде 3 лет лишения свободы и окончательно к отбытию назначено 5 лет лишения свободы.





И. признан невиновным в недонесении о преступлении и оправдан за отсутствием события уголовного правонарушения. Он освобожден из-под стражи из зала суда.





Приговор не вступил в законную силу.



