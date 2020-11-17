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КНБ: ликвидировано восемь нарколабораторий, задержаны 34 участника транснациональной наркоструктуры

16.11.2020 9991
КНБ: ликвидировано восемь нарколабораторий, задержаны 34 участника транснациональной наркоструктуры
Нур-Султан. 16 ноября. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности сообщил о ликвидации транснациональной наркогруппировки, передает Kazakhstan Today.
 

В период с апреля по октябрь 2020 года Комитетом национальной безопасности проведена масштабная операция по пресечению деятельности транснациональной преступной группы, осуществлявшей поставки из-за рубежа в РК синтетических наркотиков, а также их изготовление и реализацию через интернет-магазин "Борат-24". Задержано 34 участника транснациональной наркоструктуры, ликвидированы 8 нарколабораторий. Изъято 40 килограммов психотропных веществ, контрабандно ввезенных в крупные мегаполисы страны: Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Примерная оценка розничной стоимости изъятых наркотиков на черном рынке составляет более 600 млн тенге (80 тыс. доз)", - сообщили в пресс-службе КНБ.

 
Кроме того, пресечена деятельность нелегальных криптообменников, организовавших легализацию денежных средств, полученных от продажи наркотиков, путем осуществления финансовых операций по покупке "биткоинов" и вывода их за рубеж. При этом выявлены шесть передвижных "майнинг ферм", изготовленных пособниками для легализации полученных денег. Пособниками наркоструктуры за 2 года (с января 2018 года по декабрь 2019 года) легализовано более 2,5 млрд тенге.
 

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