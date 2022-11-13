Контрабандист, перевозивший золото из Турции в особо крупном размере, осужден в Астане

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Петропавловск. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 11 ноября, в 09.30 в дежурную часть департамента полиции Северо-Казахстанской области поступило телефонное сообщение от дежурного департамента ЧС о том, что поступило сообщение о заложенном устройстве в школах Петропавловска.





Специальными службами были проверены школы города. Учащиеся и педагоги были временно эвакуированы, занятия отменены, информирует Polisia.kz





Взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было. Данный факт был зарегистрирован в книге учета информации. Нарушений общественного порядка не допущено.





Полицейские напоминают, что согласно статье 273 Уголовного кодекса РК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.



