Контрабандные сигареты на 527,3 млн тенге выявили налоговики Алматинской области

Фото: Прокуратура города Алматы

АЛМАТЫ. 20 ИЮЛЯ - В Алматы в рамках работы по возврату государственных активов изъято имущество лжепредпринимателей на сумму более 1 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в прокуратуре города Алматы, в 2017 году приговором суда за лжепредпринимательство и обналичивание денежных средств осуждена организованная преступная группа.

Создав 86 лжепредприятий, преступники обналичили более 87 млрд тенге, тем самым уклонившись от уплаты налогов на 27,7 млрд тенге. Добытые преступным путем денежные средства они вовлекли в законный оборот путем приобретения имущества", - проинформировали в прокуратуре.

По приговору суда в пользу государства подлежала конфискация двух земельных участков общей площадью 1,4 гектара с жилым строением почти 1,3 тысячи квадратных метров в одном из престижных районов города.

По данным прокуратуры, на одном из участков расположена вертолетная площадка. Приблизительная рыночная стоимость объектов составляет более 1 млрд тенге. Как установили прокуроры, для увода данного имущества от конфискации преступники реализовали "серую" схему.

Земельные участки были отчуждены отцу одного из осужденных лиц. В последующем недвижимость реализовывалась еще четыре раза между аффилированными между собой лицами с изменением конфигурации земельного участка для уклонения от исполнения приговора суда. В результате ряда мнимых сделок в конечном счете имущество документально было возвращено дочери одного из осужденных лиц", - пояснили в прокуратуре города.

Кроме того, для реализации такой схемы одним из промежуточных собственников умышленно заключен мнимый брачный договор для сохранения имущества.

Прокуратура Бостандыкского района города Алматы обратилась в суд о признании всех указанных сделок, брачного договора недействительными и приведении сторон в первоначальное положение.

В результате многочисленных судебных процессов, рассмотрения гражданских дел апелляционной инстанцией иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме. Данные меры позволят изъять в пользу государства дорогостоящее имущество", - сообщили в прокуратуре.