Контрабандные сигареты на 527,3 млн тенге выявили налоговики Алматинской области

КОНАЕВ. 19 ИЮЛЯ - На территории гостинично-стояночного комплекса "Кристалл", расположенного на 29-м км трассы Алматы - Бишкек, выявлена нелегальная табачная продукция - 925 тысяч пачек сигарет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Контрабандную табачную продукцию без акцизных марок выявили сотрудники департамента государственных доходов по Алматинской области совместно с департаментом экономических расследований по Алматинской области, сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.
По результатам проверки все материалы переданы в ДЭР по Алматинской области с признаками нарушения по статье 233 УК РК.
Сумма ущерба неуплаченного акциза составляет 227,6 млн тенге, общая стоимость сигарет составил 527,3 млн тенге.
Согласно части 1 статьи 233 УК РК за нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, повлекшее причинение значительного ущерба, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до одной тысячи МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничения свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.