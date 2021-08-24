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Контрабанду на 16 млн тенге задержали на казахстанско-кыргызской границе

23.08.2021 10234
Контрабанду на 16 млн тенге задержали на казахстанско-кыргызской границе
Фото: gov.kz
ТАРАЗ. 23 АВГУСТА - На казахстанско-кыргызской границе задержан крупный контрабандный груз, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На автомобильном пункте пропуска "Карасу" в ходе досмотра салона автомобиля Mercedes-Benz под сиденьем обнаружен тайник, где были спрятаны серебряные изделия, завернутые в полиэтиленовые пакеты. Общий вес брикетов составил 50,5 килограмма. Предварительная оценочная стоимость изделий составила 16 млн тенге", - сообщили в пресс-службе КНБ. 

 
Задержанный гражданин и контрабандный груз переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области для проведения дальнейших процессуальных действий.
 

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