Контролирующий акционер "Бипэк Авто Казахстан" объявлен в розыск

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НУР-СУЛТАН. 9 АВГУСТА - Контролирующий акционер "Бипэк Авто - Азия Авто" Анатолий Балушкин объявлен в розыск. Информацию об этом опубликовал официальный сайт Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Органом, ведущим розыск, является департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области. Причина розыска: "разыскиваемое лицо скрылось от следствия", пишет Forbes.kz

Анатолий Балушкин является контролирующим акционером АО "Азия Авто" и АО "БИПЭК Авто Казахстан". По данным издания, в структуру "БИПЭК Авто Казахстан" входят 75% АО "Азия Авто Казахстан" и другие компании. Председатель совета директоров группы компаний "БИПЭК Авто - Азия Авто". Создатель частного военного музея имени Бауыржана Момышулы. Депутат областного маслихата ВКО.

№37 рейтинга 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана - 2020 по версии Forbes Kazakhstan. №50 рейтинга богатейших бизнесменов Казахстана - 2021", - говорится в материале.

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