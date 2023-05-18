Десятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ КоспаеваДесятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ Коспаева
17.05.2023, 19:28 30616
Кражи оградок с кладбищ в Алматы: задержан подозреваемый
Подозреваемый причастен как минимум к двадцати кражам
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Факты краж чужого имущества, имевшие место на территории кладбища, расследуются в районных управлениях полиции, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
В Медеуском районе задержан подозреваемый, причастный как минимум к двадцати кражам. Оперативные мероприятия по эпизоду в Жетысуском районе продолжаются.
Напомним, жители Алматы жалуются на кражи оградок с кладбищ. По словам горожан, на алматинском кладбище (Нижняя Пятилетка) продолжается расхищение могил. Также в редакцию поступило письмо от жителей Алматы, которые пожаловалась на акты вандализма на центральном кладбище.
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17.05.2023, 21:25 24091
Соседа подозревают в развращении ребенка в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Конаев. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Коктобе-1 Алматинской области за развращение школьницы задержан 44-летний местный житель. Он, по словам местных жителей, в течение нескольких лет совершал сексуальные действия в отношении своей малолетней соседки, сообщает Almaty.tv.
С заявлением в полицию бабушка потерпевшей обратилась несколько дней назад. Тогда женщина сообщила, что сосед развращал ее внучку с лета 2022 года. Об этом ей рассказала сама девочка. По словам родных, подозреваемый около 15 лет живет в доме напротив. У него двое несовершеннолетних детей.
Я узнала, когда сосед позвонил мне, говорит, отправь внучку, я ей яблок положу. Тут она стала противиться, сказала, что не хочет идти. Вот тогда я и заподозрила неладное. Я была дома с двумя внучками одна, мужа не было. Я очень испугалась и не стала сразу предъявлять обвинение, думала, вдруг он что-то сделает. Потом сразу обратились в полицию", - рассказала бабушка пострадавшей.
Сейчас девочка временно обучается на дому. С ней работают психологи. Родные школьницы считают, что сосед угрожал ей расправой в случае отказа. Поэтому до этого времени она молчала. Узнав о случившемся, соседи потребовали, чтобы подозреваемый и его сожительница переехали из аула. Сейчас их дом выставлен на продажу.
В полиции подтвердили, что по факту возбуждено уголовное дело. Данный факт зарегистрирован в реестре районной полиции по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый взят под стражу в порядке, установленном в законодательстве.
Ведутся следственные действия, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.
Напомним, в марте в Карагандинской области житель Туркестана пытался увести 14-летнюю девочку в свою квартиру.
Убивший несовершеннолетнюю девочку в Жетысуской области насильник получил пожизненный срок.
Житель Талдыкоргана получил 20 лет тюрьмы за развращение малолетней дочери. Отбывать наказание извращенец будет в исправительном учреждении максимальной безопасности.
17.05.2023, 20:10 27966
В Атырау собаку насадили на арматуру
Фото: портал Мой город
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Атырау. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Акт живодерства произошел в среду, 17 мая, возле школы в микрорайоне Нурсая, сообщает портал "Мой город".
Волонтер и зоозащитник Мамучар Карлович рассказал, что сообщение об этом он получил от своих коллег. Приехав на место, обнаружил истекающую кровью собаку, которую в буквальном смысле насадили на арматурный прут.
Около недели вроде было затишье, никаких издевательств над животными не было. Но сегодня произошел вопиющий случай. Бедро собаки было проткнуто железным прутом от заземления возле многоквартирного дома, и песика буквально насадили на него", - рассказал он.
Волонтерам пришлось немало потрудиться, чтобы вызволить несчастное животное из железного плена. Они забрали собаку, чтобы оказать ей первую помощь.
В пресс-службе департамента полиции Атырауской области пока не прокомментировали инцидент.
В начале мая житель Павлодара в состоянии алкогольного опьянения выбросил щенка из окна третьего этажа. Питомец погиб.
Пост об убийстве животного размещен в соцсетях. По словам автора, живодер подобрал щенка в подъезде своего дома. Затем выбросил из окна третьего этажа на глазах у детей, находившихся во дворе.
14 мая в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями закона об ответственном обращении с животными, собравший около 500 жителей. Заявку на митинг подали 9 городов Казахстана: Караганда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Алматы, Актау, Актобе, однако показательно, что разрешение на его проведение получили только три последних. В остальных городах в выбранный день были проведены экстренные "строительные работы".
С марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
ЭОС: Преступления против живой природы и экологии.
17.05.2023, 18:22 34681
В Актобе задержали разыскиваемую в России наркосбытчицу
При задержании женщина предъявила поддельные документы гражданки Казахстана
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Актобе. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Разыскиваемую в России 54-летнюю сбытчицу наркотиков задержали в Актобе, информирует Polisia.kz.
Сообщается, что женщину обнаружили в одном из частных домов Актобе. Разыскивалась она за незаконный сбыт наркотиков.
Отмечается, что при задержании женщина предъявила поддельные документы гражданки Казахстана.
В отношении разыскиваемой заведены уголовные дела по статье 385 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных почтовой оплаты, государственных наград), а также по статье 392 УК РК (Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан).
Женщина водворена в следственный изолятор, решается вопрос ее экстрадиции и выдачи правоохранительным органам РФ.
Ранее в Астане задержали хозяйку интернет-магазина по торговле наркотиками.
17.05.2023, 16:01 41741
Бывшего сотрудника ДЭР СКО задержали за сокрытие факта взятки
Факт получения взятки он пытался представить как гражданско-правовую сделку
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Петропавловск. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент экономических расследований Северо-Казахстанской области расследует факт сокрытия взятки одним из своих экс-сотрудников.
Задержанный Тампиев, член адвокатской коллегии Астаны, а ранее сотрудник службы экономических расследований, скрыл факт взятки в 45 млн тенге, которую получили должностные лица Петропавловского завода тяжелого машиностроения.
Факт получения взятки он пытался представить как гражданско-правовую сделку, сообщили в департаменте экономических расследований СКО.
На момент задержания Тампиев не имел статуса защитника по данному уголовному делу и не оказывал адвокатских услуг участникам процесса, как это пытаются представить в социальных сетях", - отметили в департаменте.
Тампиев и еще два подозреваемых в получении взятки арестованы на 2 месяца. Идет расследование.
Напомним, ранее акима-взяточника приговорили к 4 годам тюрьмы в Акмолинской области. Чиновника пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе.
17.05.2023, 13:12 50846
Акима-взяточника приговорили к четырем годам тюрьмы в Акмолинской области
Фото: gov.kz
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-акима поселка Шортанды Акмолинской области Мамбета Ц. приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности, сообщает пресс-служба областного департамента по противодействию коррупции.
Он признан виновным в даче взятки сотруднику правоохранительного органа в сумме 7,9 миллиона тенге за прекращение расследуемого в отношении него уголовного дела", - говорится в сообщении.
Чиновника пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в Казахстане четвертая часть осужденных за коррупцию - сотрудники органов внутренних дел. В региональном разрезе больше всего потенциальных коррупционеров было зафиксировано в Астане.
Среди 414 подозреваемых в коррупции у 307 человек правонарушения относились к тяжким статьям, у 88 человек - к средней тяжести, у 16 человек - к особо тяжким, у 3 человек - к статьям небольшой тяжести, информирует finprom.kz.
В середине мая в Астане арестовали на 2 месяца экс-главу НПП "Атамекен". Его подозревают в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере.
В систематическом взяточничестве также подозревают руководство управления архитектуры Шымкента.
В области Жетысу Антикор расследует дело о многомиллиардных хищениях в системе образования.
17.05.2023, 10:35 57686
Десятки премиальных автомобилей и миллионы долларов наличными - стали известны масштабы деятельности ОПГ Коспаева
На ранчо Коспаева в Алматинской области содержались медведь и львы
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В деле организованной преступной группы Коспаева фигурирует больше 130 объектов недвижимости, 35 элитных автомобилей, 9 миллионов долларов наличными и 11 земельных участков.
Участники организованной преступной группы Коспаева занимались рейдерским захватом бизнеса и имущества предпринимателей в Алматы, Алматинской области и еще трех регионах страны.
О задержании четверых участников группы и объявлении в розыск ее главаря официально объявили еще в июле прошлого года. Следователи выявили несколько крупных компаний и объектов, которые полностью или частично захватила ОПГ. Это в том числе и зона отдыха на Капчагайском водохранилище, сообщает телеканал КТК.
Шалин сказал: "Если ты сейчас сорвешь сделку, тебе будет плохо". Им нужна была эта зона отдыха. Они настроились ее "купить". Угрожали нам. У нас не было выбора. Уже был страх, уже была агрессия", - рассказала одна из жертв преступной группы.
Кроме того, в Алматинской области сам Коспаев захватил целое ущелье, где без всяких разрешительных документов построил настоящее ранчо. В этом имении он держал не только лошадей. В домашнем зоопарке содержались медведь и пара африканских львов.
В роскошном доме - мини-кинотеатр, плавательный бассейн, тренажерный и банкетный залы. В этом же особняке несколько лет удерживали женщину, которая готовила еду, занималась уборкой и регулярно подвергалась насилию", - говорится в репортаже.
По словам пострадавшей, она работала с осени 2017 года.
Поначалу все было нормально. Я убирала дом и еще готовила еду. Но мне не давали самой выходить в город. А потом стали издеваться. Однажды даже потушили об меня окурок. А потом стали насиловать. Это длилось не один год", - рассказала женщина.
В феврале в Жамбылской области установлен и задержан местный житель, который 6 августа 2022 года года в районе села Сортобе организовал незаконное пересечение госграницы через брод членами организованной преступной группы "Коспаев".
Напомним, по предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим от деятельности ОПГ по захвату компаний составила свыше 18 млрд тенге.
16.05.2023, 21:23 76001
В Байконуре расследуют случаи попыток незаконно трудоустроиться и улучшить жилищные условия
Фото: Depositphotos
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Байконур. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура комплекса "Байконур" признала законным возбуждение семи уголовных дел в отношении местных жителей по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частями 1 и 2 статьи 291 УК РК (Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника, в том числе в значительном размере), сообщает пресс-служба надзорного органа.
Следствием установлено, что во всех случаях подозреваемые, преследуя желание трудоустроиться в одну из действующих на космодроме организаций ракетно-космической отрасли либо улучшить свои жилищные условия, передавали мошенникам, выдававшим себя за посредников в даче взятки должностным лицам, различные денежные суммы. При этом размеры взяток составляли от 14 до 35 тысяч рублей.
В результате действий мошенников граждане не только не добились желаемого результата по трудоустройству либо улучшению своих жилищных условий и денег, но и стали фигурантами коррупционных уголовных дел по фактам дачи взяток.
В этой связи прокуратура комплекса призывает граждан воздержаться от совершения незаконных действий подобного характера, а также разъясняет, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательства взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
16.05.2023, 15:38 68566
В Казахстан пытались незаконно провезти смартфоны на 50 миллионов тенге
Задержанный гражданин РК и изъятый груз переданы в департамент государственных доходов
Фото: КНБ РК
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Шымкент. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстан пытались незаконно провезти смартфоны, стоимость которых, по предварительным данным, составляет порядка 50 млн тенге, сообщили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.
В пункте пропуска "Кордай" был остановлен пассажирский микроавтобус, следовавший в Казахстан под управлением гражданина РК. В ходе проверки автотранспорта в тайнике обнаружены сокрытые от досмотра 220 смартфонов без сопроводительных документов", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что, по предварительным данным, стоимость изъятых мобильных устройств составляет порядка 50 млн тенге.
Задержанный гражданин РК и изъятый груз переданы в департамент государственных доходов региона для принятия процессуального решения", - добавили в КНБ.
Ранее в Казахстан пытались незаконно ввезти самолет.
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