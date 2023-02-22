Криминальная хроника: один человек убит, один ранен

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 43-летний житель Павлодара получил огнестрельное ранение. 40-летнего мужчину убил родственник в Костанайской области, - 43-летний житель Павлодара получил огнестрельное ранение. 40-летнего мужчину убил родственник в Костанайской области, сообщает пресс-служба МВД РК.





18 февраля около 20.30 в больницу Павлодара с огнестрельным ранением госпитализирован 43-летний горожанин. Установлено, что инцидент произошел в частном секторе поселка Зеленстрой с участием его знакомых. По факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к данному факту.





В Костанайской области 18 февраля в районную больницу около 05.00 поступил 40-летний мужчина с травмой головы. Он скончался в реанимации. Как оказалось, к потерпевшему в гости в этот день пришел его 23-летний дальний родственник. Между ними произошел конфликт, в результате которого 40-летний мужчина попал в больницу. Подозреваемый задержан на месте преступления. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 "Убийство".