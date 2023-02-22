В Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеровВ Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров
21.02.2023, 20:36 28476
Криминальная хроника: один человек убит, один ранен
43-летний житель Павлодара получил огнестрельное ранение. 40-летнего мужчину убил родственник
Рассказать друзьям
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 43-летний житель Павлодара получил огнестрельное ранение. 40-летнего мужчину убил родственник в Костанайской области, сообщает пресс-служба МВД РК.
18 февраля около 20.30 в больницу Павлодара с огнестрельным ранением госпитализирован 43-летний горожанин. Установлено, что инцидент произошел в частном секторе поселка Зеленстрой с участием его знакомых. По факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к данному факту.
В Костанайской области 18 февраля в районную больницу около 05.00 поступил 40-летний мужчина с травмой головы. Он скончался в реанимации. Как оказалось, к потерпевшему в гости в этот день пришел его 23-летний дальний родственник. Между ними произошел конфликт, в результате которого 40-летний мужчина попал в больницу. Подозреваемый задержан на месте преступления. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 "Убийство".
новости по теме
22.02.2023, 09:57 3226
В Алматинской области нашли тайник с оружием, похищенным во время январских событий
Изъято дорогостоящее редкое оружие в виде нарезного карабина 308 калибра Remington и высокоточный снайперский карабин 338 калибра DSR
Рассказать друзьям
Конаев. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области нашли тайник с дорогостоящим оружием, похищенным во время январских событий.
17 февраля сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции Алматинской области в поселке Каргалы был обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. В ходе осмотра изъято дорогостоящее редкое оружие в виде нарезного карабина 308 калибра Remington и высокоточный снайперский карабин 338 калибра DSR с двумя магазинами. Также найдены 10 патронов от пистолета Макарова", - сообщает Polisia.kz.
По предварительным данным, только один высокоточный карабин стоит около 10 млн тенге.
В МВД отметили, что оружие числится в списках похищенного из оружейного магазина "Корган" во время январских событий.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 287 УК РК.
Напомним, во время январских событий было похищено около трех тысяч единиц оружия.
21.02.2023, 18:50 31116
В Караганде похитили выделенные на капремонт улиц 2 млрд тенге
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Караганда. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе проверки прокуратуры Карагандинской области выявлены факты хищения бюджетных средств на сумму более 2 млрд тенге, выделенных на капитальный ремонт улиц Караганды.
Как сообщает прокуратура Карагандинской области, должностные лица отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог Караганды без фактического исполнения подписали акты выполненных работ, что привело к хищению бюджетных средств.
Начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 УК (Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, приравненным к нему лицам, должностным лицом, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения).
Уголовное дело находится на контроле прокуратуры.
Напомним, 16 февраля в своем депзапросе сенатор Андрей Лукин заявил, что "КазАвтоЖол" незаконно заключил договоры на 8,3 млрд тенге.
В Атырау директор ТОО "Камал Крепость" присвоил зарплаты 58 работников на сумму более 9 млн тенге. Факт мошенничества выявила Атырауская транспортная прокуратура после жалобы работников, занимающихся охраной объектов в сфере транспорта.
Миллиардные нарушения при дорожных работах выявила Генпрокуратура. Наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках.
21.02.2023, 15:45 39246
Убивший несовершеннолетнюю девочку в Жетысуской области насильник получил пожизненный срок
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Садисту, изнасиловавшему и убившему в июле прошлого года несовершеннолетнюю девочку, назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу.
Суд установил, что подсудимый А. совершил изнасилование несовершеннолетней и в последующем из-за страха привлечения к ответственности за содеянное на автомашине обманным путем вывез потерпевшую к старой заброшенной фазенде на окраине села, после чего вывел ее для разговора на улицу и с целью убийства нанес ей два удара ножом в область левой части груди и один удар со спины грудной клетки. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия", - сообщается в заключении суда.
Чтобы скрыть преступление, подсудимый сжег тело потерпевшей, закопал и скрылся с места происшествия.
В судебных прениях прокурор просил суд признать подсудимого виновными по предъявленному обвинению и назначить пожизненное лишение свободы. Потерпевшая сторона была солидарна с мнением прокурора", - говорится в информации.
Отягчающим обстоятельством суд признал опасный рецидив преступления.
Приговором суда А. признан виновным в совершении выше указанных уголовных правонарушений и ему по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - сообщили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, насильника несовершеннолетней задержали в конце июля прошлого года. Им оказался житель села Шолакай Панфиловского района Жетысуской области. Во избежание самосуда были стянуты значительные силы полиции.
Лет 5 или 6 назад он изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. До конца свой срок не отсидел, его выпустили за хорошее поведение. Потом еще раз изнасиловал девочку. Чтобы избежать наказания, женился на ней, подлец, вот теперь добрался до нашей дочери", - рассказал тетя погибшей девочки.
По словам женщины, задержанный спокойно занимался частным извозом, пока жители села искали пропавшего подростка. К
15-летняя школьница пропала 21 июля в Панфиловском районе. Родные девочки обратились с заявлением о пропаже подростка в полицию. Поиски не дали желаемых результатов. Ориентировку пропавшей девочки с ее фотографией разместили в социальных сетях. 30 июля правоохранители заявили об обнаружении тела несовершеннолетней и задержании подозреваемого в ее убийстве.
21.02.2023, 14:38 40641
В Алматы судят спровоцировавшего смертельное ДТП водителя автобуса
По делу проходит один обвиняемый - водитель маршрутного автобуса № 98
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
Рассказать друзьям
Алматы. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Медеуском районном суде Алматы начались судебные слушания по делу 35-летнего водителя автобуса, который после столкновения с другим автобусом выехал на тротуар, где допустил наезд на пешеходов.
Сегодня, 21 февраля, в районном суде прошло предварительное слушание. Главное судебное разбирательство назначено на 3 марта, информирует Zakon.kz
По делу проходит один обвиняемый - водитель маршрутного автобуса № 98. Почти три месяца полицейские проводили технические и медицинские экспертизы и выясняли причины крупной аварии. Все это время подозреваемый находился по арестом.
Напомним, в Алматы днем 8 ноября на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Толе би столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего один человек погиб, около 20 пострадали.
По данным полиции, виновником аварии стал один из водителей, выехавший на перекресток на красный сигнал светофора.
Предварительно, согласно схеме ДТП и анализу систем видеонаблюдения, сегодня в 14.05 водитель автобуса МАЗ 203069, принадлежащего одному из частных перевозчиков, гр. А., 1987 года рождения, следуя по проспекту Абылай хана в южном направлении, на пересечении с проспектом Толе би выехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автобусом марки GOLDEN DRAGON под управлением гр. А., 1963 года рождения, который следовал по проспекту Толе би в восточном направлении. После столкновения водитель автобуса 98-го маршрута, продолжив движение, выехал на юго-восточный тротуар, где допустил наезд на пешеходов, в результате чего один из пешеходов - 37-летний мужчина скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
В ТОО "Алматыэлектротранс" опровергли информацию относительно неисправности тормозов автобусов, попавших вчера в ДТП.
В феврале стало известно, что завершено расследование уголовного дела по факту ДТП двух маршрутных автобусов № 98 и № 201.
В ходе досудебного расследования водитель автобуса № 98 А. признан подозреваемым и его деяния квалифицированы по статье 345, часть 3, УК.
Прокуратурой города 7 февраля 2023 года по результатам изучения материалов досудебного расследования водитель автобуса № 98 А. предан суду по статье 345, часть 3, УК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
21.02.2023, 13:02 42821
Новый вид наказания в виде общественных работ появится в РК
Рассказать друзьям
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве юстиции Республики Казахстан разработали проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
Согласно тексту документа, общественные работы состоят в исполнении лицом, привлеченным к административной ответственности, не требующих определенной квалификации бесплатных общественно полезных работ, организуемых и определяемых местными исполнительными органами в общественных местах, расположенных по его месту жительства.
Общественные работы исчисляются в часах и устанавливаются за административные правонарушения на срок от десяти до ста пятидесяти часов. Исполнение общественных работ не должно превышать четырех часов в день на непрерывной основе до полного исполнения административного взыскания, с освобождением лица на время их выполнения от трудовых обязанностей по месту основной работы либо в свободное от учебы время", - сообщается в тексте.
Также лицами, не имеющим постоянного места работы и не обучающимся в учебных заведениях, общественные работы выполняются до восьми часов в день, но не более сорока часов в неделю.
Общественные работы не могут применяться в отношении:
- беременных женщин;
- лиц, воспитывающих в одиночку детей в возрасте до трех лет;
- лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста;
- лицам с инвалидностью первой и второй групп;
- женщин в возрасте 58 лет и выше;
- мужчин в возрасте 63 лет и выше;
- иностранных граждан и не проживающих постоянно в Республике Казахстан лиц без гражданства.
Уважительными причинами неявки правонарушителя для исполнения общественных работ в назначенный срок признаются болезнь и другие, документально подтвержденные обстоятельства, которые лишают правонарушителя возможности своевременно прибыть для исполнения общественных работ", - отмечается в тексте.
Кроме того, лицо, которое подвергнуто административному аресту за уклонение от выполнения общественных работ после отбывания срока административного ареста, не освобождается от выполнения общественных работ.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале"Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что в Казахстане семейным дебоширам будут заменять административные взыскания на общественно полезные работы.
21.02.2023, 12:03 44581
Почти вдвое выросло число уголовных дел по рейдерству в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году правоохранительными органами расследовалось 19 уголовных дел о фактах рейдерства, в 2021 году - 11 дел, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
По результатам расследования в 2022 году в суд направлено 2 дела.
В стране планомерно принимаются меры по совершенствованию законодательства по противодействию преступлениям данной категории, отметили в Генпрокуратуре.
В июле 2021 года статья 249 Уголовного кодекса дополнена новыми способами совершения этого преступления. Ужесточена ответственность по этой статье. Квалифицированный ее состав отнесен к категории тяжких преступлений. Введен новый состав "внешнего, силового" рейдерства, когда захват происходит с использованием ресурсов и полномочий правоохранительных, контролирующих и иных органов либо в судебном порядке", - рассказали в ведомстве.
Напомним, двух фигурантов дела о рейдерском захвате компаний перевели на домашний арест. По предварительным расчетам, сумма причиненного ущерба потерпевшим составила свыше 18 млрд тенге.
В декабре прошлого года Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения бизнесом. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге.
21.02.2023, 09:59 50121
Военная прокуратура: Сексуальное насилие над совершившим суицид военным не подтвердилось
Фото: Gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Главной военной прокуратуре Республики Казахстан рассказали о ходе расследования самоубийства военнослужащего срочной службы на заставе "Шолдала" в августе 2022 года.
На сегодняшний день в доведении до самоубийства путем превышения власти подозревается военнослужащий по контракту этой же заставы, который согласно материалам дела систематически психологически унижал и избивал Мираш Б., а также остальных военнослужащих срочной службы его призыва. Подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается и находится на особом контроле", - сказано в сообщении прокуратуры.
В в ведомстве заверили, что в ходе следствия проверены все версии произошедшего, в том числе версия возможного сексуального насилия, которая не подтвердилась.
Ходатайства адвоката рассмотрены в установленные сроки и были удовлетворены в порядке уголовно-процессуального законодательства.
Правомерность действий адвоката Пралиева С. по опубликованию обстоятельств уголовного дела рассматривается уполномоченным органом, дисциплинарной комиссией адвокатов", - отметили в пресс-службе.
Иная информация по досудебному расследованию с учетом неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано. На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих.
После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.
От должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.
20.02.2023, 21:12 66436
Житель Байконура избил российского полицейского
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Байконур. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой комплекса "Байконур" признано законным возбуждение уголовного дела по факту совершения 35-летним местным жителем преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает пресс-служба надзорного органа.
Следствием установлено, что 16 февраля подозреваемый на КПП № 3 города Байконур из мести за действия полицейских по пресечению мелкого хулиганства нанес удар одному из сотрудников полиции.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела в прокуратуре комплекса поставлен на контроль.
Ранее восемнадцать лидеров и активных членов общественно опасной организованной преступной группы задержали в результате совместной спецоперации сотрудники Комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел Казахстана совместно с Федеральной службой безопасности и МВД России. В группировку входили граждане Казахстана и России. Одновременно в Астане, Кызылорде и Конаеве задержаны пособники данной ОПГ.
Правительство России направило более 203 млн рублей на содержание объектов инфраструктуры Байконура, связанных с арендой космодрома.
Читаемое
22.02.2023, 08:17 22.02.2023, 09:143746В Казахстане заблокировали 13 тысяч интернет-ссылок и аккаунтов с рекламой финпирамид 22.02.2023, 09:322871Прокуратура Алматы снизила цены на вход в Ботанический сад 22.02.2023, 09:572186В Алматинской области нашли тайник с оружием, похищенным во время январских событий 22.02.2023, 08:50971В Алматы ожидается высокий уровень загрязнения воздуха 17.02.2023, 17:17208691Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане 17.02.2023, 13:21194651Доходы 5% казахстанцев ниже прожиточного минимума - сенатор 17.02.2023, 12:16187846Депутат заявил об угрозе нацбезопасности из-за усиления миграционных процессов 16.02.2023, 19:37171416Сенатор обеспокоен дефицитом воды в Астане 18.02.2023, 15:40165756Ледяная вода и батареи: жители Экибастуза требуют вновь ввести в городе режим ЧС 03.02.2023, 10:12243596В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28234791Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 27.01.2023, 18:22233736"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан 03.02.2023, 08:07216081В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 02.02.2023, 18:46213151В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?