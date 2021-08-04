Крупную партию гашиша изъяли у жителя Алматы

Фото: сайт polisia.kz

АЛМАТЫ. 3 АВГУСТА - В Алматы задержан наркоторговец с крупной партией гашиша, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

При обыске на квартире 30-летнего жителя мегаполиса в микрорайоне Мамыр, было обнаружено 74 полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом зеленого цвета со специфическим запахом, весом 340,1 грамма. Как определила судебно-химическая экспертиза, порошок является наркотическим средством "гашиш". Подозреваемый признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания", - пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет. В ведомстве отметили, что стоимость гашиша на черном рынке составляет 3000 тенге за 5 граммов. Сейчас следствие выясняет, где и как наркоторговец добывал свой товар.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства