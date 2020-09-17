Крупную партию героина обнаружили на пограничном посту "Карасу"

На пограничном посту "Карасу" задержано автотранспортное средство под управлением гражданина Кыргызской Республикой, в грузовом отсеке которого были обнаружены два пластмассовых ведра с пчелиным медом. В двойном дне ведер были установлены тайники, где находились 2 полиэтиленовых свертка с веществом бежевого цвета общим весом 1872 грамма. Согласно результатам экспертизы, вещество является героином", - сообщили в комитете.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 286 УК РК.
За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы", - уточнили в ведомстве.
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