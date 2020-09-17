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Крупную партию героина обнаружили на пограничном посту "Карасу"

16.09.2020, 10:09 10072
Крупную партию героина обнаружили на пограничном посту "Карасу"
Тараз. 16 сентября. Kazakhstan Today - На пограничном посту "Карасу" 14 сентября 2020 года сотрудниками оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК и департамента экономических расследований по Жамбылской области задержано автотранспортное средство, в котором был обнаружен тайник с героином, передает Kazakhstan Today.
 

На пограничном посту "Карасу" задержано автотранспортное средство под управлением гражданина Кыргызской Республикой, в грузовом отсеке которого были обнаружены два пластмассовых ведра с пчелиным медом. В двойном дне ведер были установлены тайники, где находились 2 полиэтиленовых свертка с веществом бежевого цвета общим весом 1872 грамма. Согласно результатам экспертизы, вещество является героином", - сообщили в комитете.

 
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 286 УК РК. 
 

За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы", - уточнили в ведомстве.


 

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