Квартирный мошенник обманул казахстанцев на 20 млн тенге

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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Минфин во время летних каникул проводил внутренний государственный аудит на основе системы управления рисками и финансового контроля. За несколько месяцев зафиксированы хищения в 36 организациях образования на сумму превышающую 1 млрд тенге, сообщает пресс-служба МФ РК.





Анализ подозрительных операций выявил самые распространенные из них. К примеру, были получены доказательства двойного учета и завышение оплаты труда. Например, в документах средней школы № 48 Актобе заработная плата бухгалтера немного превышала 700 тыс. тенге в год. Тогда как фактически на карт-счет того же бухгалтера перечисляется от 3 до 5 млн тенге ежемесячно.





Вторая распространенная махинация - перевод денег фиктивным сотрудникам. По документам заработная плата начисляется ряду лиц, но счетами пользуются другие. Например, в комплекс-школе яслей-сада № 33 Караганды установлено перечисление средств десяткам работников, но деньги направлялись на карточки двух бухгалтеров. Здесь сумма ущерба составила 207,4 млн тенге.





Третья распространенная схема - дублирование переводов бюджетных средств с аномально высокими суммами. Например, главный бухгалтер и учитель информатики средней школы № 42 Петропавловска только за 2023 год более трех раз в месяц получали завышенную заработную плату, общая сумма ущерба - 69 млн тенге.





Это только самые популярные схемы мошенничества и воровства, но Министерством финансов проводится усиление контроля в режиме реального времени за счет автоматизации процессов формирования бюджета госорганов и ведения бухгалтерского учета.





Напомним , глава газоперерабатывающего завода в Мангистау подозревается в хищении на 65 млн тенге.



