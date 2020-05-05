Квартирный вор убил супружескую пару пенсионеров в Кокшетау

Кокшетау. 4 мая. Kazakhstan Today - Квартирный вор, застигнутый с поличным на месте преступления, убил супружескую пару пенсионеров в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

Тела мужчины 1937 года рождения и его супруги 1943 года рождения с признаками насильственной смерти были обнаружены 30 апреля. На раскрытие особо тяжкого преступления был ориентирован весь личный состав аппарата департамента полиции и управления полиции Кокшетау, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

По информации ведомства, следственно-оперативную группу из числа опытнейших сотрудников возглавил начальник областного департамента полиции А. Баймурзин. Отрабатывалось множество версий. В результате следственно-оперативных мероприятий 3 мая подозреваемый был задержан в Кокшетау.

Установлено, что в ночь на 29 апреля 24-летний уроженец Щучинска с целью кражи проник в квартиру, расположенную на первом этаже многоквартирного дома по улице Есенберлина. На месте преступления подозреваемый был застигнут хозяевами квартиры и с целью сокрытия следов ограбления совершил убийство семейной пары, похитив личное имущество", - рассказали в полиции.

При задержании у подозреваемого найдены и изъяты вещественные доказательства. В настоящее время он находится в ИВС. Ведется досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство двух и более лиц).

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