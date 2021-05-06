Племянника главы ОФ "НеМолчи.kz" подозревают в групповом изнасиловании

АЛМАТЫ. 5 МАЯ - Ранее появилась информации, что племянника главы ОФ "НеМолчи.kz" Дины Смаиловой подозревают в групповом изнасиловании, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На своей странице в Facebook Дина Смаилова прокомментировала ситуацию.

По заявлению о моем племяннике, который проходит подозреваемым по делу в групповом изнасиловании, я хочу сообщить свое отношение к данной ситуации. Я это сделаю один раз, прошу больше не спекулировать на этой теме, думаю, порядочные и адекватные люди поймут, остальным бесполезно говорить. Я, как президент организации, которая защищает жертв насилия, в том числе изнасилований, считаю, что перед законом все равны! Я считаю, что не имею никаких моральных и этических прав как-либо комментировать эту ситуацию, а тем более вмешиваться, изучать и информировать о ходе следствия. Пусть решает суд!" - написала глава фонда.

Она добавила, что фонд #НеМолчиKZ работает по заявлению жертвы, от потерпевшей заявление в фонд не поступало.

Во-вторых, это касается моего родственника, поэтому в любом случае я не могу заниматься этим делом. В-третьих, есть суд и следствие, я надеюсь, полиция города Алматы, Рустам Абдрахманов обеспечат полноту следствия и не допустят нарушения прав той или другой стороны. Надеюсь на понимание", - написала Дина Смаилова.

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