Махинации с квартирами: чиновники выдавали жилье вне очереди в Акмолинской области

В очереди на жилье стоят более 23 тысяч лиц

Рассказать друзьям

Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Акмолинской области во время проверки на предмет соблюдения жилищного законодательства сотрудниками местных акиматов выявила 23 факта незаконного предоставления жилья, сообщает - Прокуратура Акмолинской области во время проверки на предмет соблюдения жилищного законодательства сотрудниками местных акиматов выявила 23 факта незаконного предоставления жилья, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.





Всего в области в очереди на жилье стоят более 23 тысяч лиц. При этом акиматы за последние три года распределили всего около 900 квартир.





К примеру, в Кокшетау жилье было предоставлено бывшему работнику бюджетной организации, который за 2 года до этого был осужден за взятку и на момент предоставления отбывал наказание в виде лишения свободы", - рассказали в прокуратуре.





Также установлены два факта незаконной приватизации жилья.





Например, в одном из райцентров гражданин за полгода до приватизации продал имевшуюся у него другую квартиру, находящуюся в другом регионе. По акту надзора приватизированная квартира возвращена государству.





Кроме того, выявлены факты незаконной сдачи коммунального жилья в субаренду, неуплаты в бюджет арендных платежей на 50 млн тенге, предоставления жилья якобы малоимущим гражданам без проверки их доходов.





В настоящее время приняты меры, направленные на возврат незаконно выданных квартир, которые будут перераспределены среди лиц, действительно нуждающихся в жилье", - подчеркнули в прокуратуре.



