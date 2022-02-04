Мародеров, ограбивших ломбард во время январских беспорядков, задержали в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. 3 ФЕВРАЛЯ - В Кызылорде задержали две группы мародеров, ограбивших самый крупный ломбард города во время январских массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Шестеро подозреваемых похитили ювелирные изделия на 300 миллионов тенге. Часть украшений, спрятанных на стройке, удалось вернуть, сообщает телеканал "Хабар 24".
В настоящее время все фигуранты находятся в изоляторе временного содержания. Следствие по делу продолжается.
В качестве вещественного доказательства у подозреваемых изъяты похищенные золотые изделия: 125 колец, 22 колье, семь браслетов и золотые часы в количестве трех штук. Кроме того, изъят похищенный ими ноутбук. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Кража)", - рассказал глава отдела управления криминальной полиции областного ДП Самат Искаков.