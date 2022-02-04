Мародеров, ограбивших ломбард во время январских беспорядков, задержали в Кызылорде

НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - С начала года наряду с увеличением грузопотока существенно увеличилось количество незаявленного товара, в основном китайского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

3 февраля 2022 года в ходе проведения тематической налоговой проверки в грузовом автотранспортном средстве Кыргызской Республики выявлено более 3,6 тыс. незаявленных дорогостоящих и налогоемких товаров. В указанном случае выявлено 98 единиц меховых изделий (шубы) китайского производства, без документов и маркировки", - сообщает Telegram-канал МФ РК.

В ведомстве предполагают, что шубы не заявлены в товаросопроводительных документах по причине введения обязательной маркировки на меховые изделия в странах ЕАЭС.

Также в ходе проведения проверок выявлены товары известных брендовых производителей с признаками контрафакта, таких как Emporio Armani, Moncler, Puma, Columbia, North Face.

Материалы по указанным фактам будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - рассказали в Минфине.

Основной причиной сокрытия товаров в ведомстве назвали уклонение от уплаты налогов и других обязательств.

Выявление указанных нарушений возможно только при проведении тематических налоговых проверок, в связи с чем контроль будет усилен", - отметили в министерстве.

В Минфине также добавили, что с начала текущего года грузопоток товаров народного потребления из Кыргызской Республики вырос в три раза.