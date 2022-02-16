Мародеры рассказали, как грабили оружейный магазин "Камерад" в Алматы

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 15 ФЕВРАЛЯ - Полицейские задержали троих участников ограбления оружейного магазина "Камерад". У них изъято пять гладкоствольных ружей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Двое подозреваемых из Алматинской области. Еще один ранее судимый за грабеж житель Жамбылской области, сообщает Polisia.kz.
Им по 22-24 года. Стабильной работы в Алматы не имеют, перебиваются случайными заработками.
Двоих подозреваемых задержали во время спецоперации на территории Карасайского района, Алматинской области, еще одного у торгового дома по проспекту Достык, в Алматы. Они взяты под стражу.
Личности задержанных проверяем на причастность к другим противоправным действиям, в том числе имевших место в период январских массовых беспорядков", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.
Все трое задержанных утверждают, что оружейный магазин грабили по команде неизвестных им людей.
Ко мне в машину сел незнакомец и приказал ехать на Шаляпина и Саина. Я поехал. После ограбления этот человек исчез. Не знаю, кто он, куда ушел", - заявил подозреваемый.
Нас было много. Украденное оружие я спрятал", - сообщил второй подозреваемый.