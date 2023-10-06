05.10.2023, 15:45 39616
Масштабное задержание членов ОПГ проходит в Казахстане
Задерживаемые преступные группы осуществляли противоправную деятельность в приграничных регионах РК
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане проходит масштабное задержание участников преступных групп, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
Задержания проводятся Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел и при координации Генеральной прокуратуры в нескольких регионах РК, сообщает портал "Казинформ".
Сообщается, что задержания одновременно проводятся в Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетысу.
Задерживаемые преступные группы осуществляли противоправную деятельность в регионах РК, приграничных с Кыргызстаном, Китаем и Узбекистаном, в Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетысу соответственно.
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06.10.2023, 16:39 2536
Две крупные нарколаборатории ликвидированы в Алматы
Фото: КНБ
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Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проведены операции по ликвидации двух крупных подпольных производств синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
По подозрению в изготовлении и сбыте психотропных веществ задержаны трое граждан.
В ходе обыска силовики обнаружили и изъяли 21 кг мефедрона и альфа-PVP, а также крупную партию прекурсоров и лабораторное оборудование.
Отмечается, что стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке оценивается в 420 млн тенге, а объем составляет порядка 85 000 разовых доз.
Материалы зарегистрированы в едином реестре досудебных расследований по статье Уголовного кодекса РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
С санкции суда к задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
По данным КНБ, за 9 месяцев текущего года КНБ пресечена деятельность 30 международных и региональных наркоканалов, а также деятельность 29 лабораторий по производству наркотиков.
В общей сложности из незаконного оборота изъято около 1 тонны синтетических наркотиков и свыше 76 тонн прекурсоров.
06.10.2023, 14:03 7436
Подозреваемый в пропаганде терроризма задержан в Алматинской области
Задержанный ранее был судим за совершение общеуголовных преступлений
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Конаев. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 5 октября Комитетом национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержан житель Алматинской области, подозреваемый в пропаганде идей терроризма, в том числе посредством сети Интернет, сообщили в пресс-службе КНБ.
Как рассказали в пресс-службе комитета, при обыске по месту жительства задержанного изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма".
В ведомстве отметили, что задержанный ранее был судим за совершение общеуголовных преступлений.
В сентябре религиозный радикал был задержан в Западном Казахстане.
06.10.2023, 10:34 12266
КНБ провел спецоперацию в трех регионах Казахстана, задержано 72 члена ОПГ
Фото: КНБ РК
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Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 5 октября 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры единовременно в области Жетысу, Жамбылской и Туркестанской областях проведена спецоперация.
По итогам доставлено для проведения следственных действий 72 члена группировок, подозреваемых в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений", - сообщили в пресс-службе КНБ.
По данным ведомства, группировки осуществляли свою деятельность на участках приграничья с Китаем (МЦПС "Хоргос"), Узбекистаном (пункт пропуска "Жибек жолы") и Кыргызстаном (пункт пропуска "Кордай авто").
В ходе обысков изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к ним, крупные суммы денежных средств, наркотики, а также иные вещественные доказательства. Проводятся следственные мероприятия. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению", - добавили в КНБ.
05.10.2023, 21:15 30956
Полтора года за убийство: суд Алматы пересмотрел дело убийцы Айман Асановой
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский городской суд пересмотрел дело убийцы Айман Асановой, сообщает пресс-служба суда.
Органом уголовного преследования Н. обвинялся в умышленном убийстве. Подсудимый вину не признал, утверждая, что убил супругу в состоянии сильного душевного волнения.
Суд признал подсудимого виновным в противоправном умышленном причинении смерти человеку и назначил наказание - 11 лет лишения свободы.
Напомним, убийство Айман Асановой произошло 8 октября 2022 года. Экс-супруг нанес ей множественные ножевые ранения. Женщину доставили в ближайшую больницу города, но в ночь на 12 октября она скончалась.
Однако за зверское убийство бывшей жены убийце назначили всего 1,5 года лишения свободы, которые по факту превратились всего в 9 месяцев.
В июне 2023 года суд отменил приговор убийце.
05.10.2023, 18:30 35291
Учитель била ученика о доску: начато досудебное расследование
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция начала досудебное расследование по инциденту, который произошел в одной из сельских школ Акмолинской области, где учительница несколько раз ударила школьника головой о школьную доску, сообщает пресс-службе департамента полиции региона.
По инциденту, имевшему место в средней школе селе Жибек Жолы Аршалынского района, начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним)", - проинформировали в полиции.
Также в рамках досудебного расследования назначены соответствующие экспертизы.
Ранее в Сети распространилось видео, на котором учительница поднимает ребенка из-за парты, отводит в сторону и, отчитывая, бьет несколько раз головой о школьную доску.
Как сообщает Telegram-канал qazaqstan_live, такая ситуация произошла в школе Иманжусипа Кутпанулы Аршалинского района Акмолинской области. По словам автора, мальчика избили за то, что он обернулся и попросил ручку.
05.10.2023, 14:22 41156
В Акмолинской области учитель била ученика головой о доску
На место выехала комиссия
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Кокшетау. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из сельских школ Акмолинской области учительница несколько раз ударила школьника головой о школьную доску. На месте разбирается комиссия.
В Сети распространилось видео, на котором учительница поднимает ребенка из-за парты, отводит в сторону и, отчитывая, бьет несколько раз головой о школьную доску.
Как сообщает Telegram-канал qazaqstan_live, такая ситуация произошла в школе Иманжусипа Кутпанулы Аршалинского района Акмолинской области. По словам автора, мальчика избили за то, что он обернулся и попросил ручку.
В управлении образования Акмолинской области сообщили, что на место инцидента для выяснения обстоятельств выехала комиссия отдела образования.
Напомним, в Павлодаре преподаватель избил студента. Воспитатель избила мальчика в детсаду Туркестанской области.
04.10.2023, 16:23 69116
В Иле-Алатауском нацпарке избили лесника
Инспектор пытался воспрепятствовать незаконному проникновению на территорию нацпарка
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Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Иле-Алатауском национальном парке четверо неизвестных избили инспектора, сообщает пресс-служба нацпарка.
Инцидент произошел 29 сентября около 19.15 в Каменском лесничестве в ущелье Аккайын по дороге в ущелье Мокрый ключ.
Четверо неизвестных напали на инспектора Каменского лесничества Медеуского филиала, когда тот пытался воспрепятствовать их незаконному проникновению на территорию нацпарка.
Злоумышленники на автомашине Toyota Land Cruiser, черного цвета (покраски Раптор), пытались вырвать закрытый шлагбаум в ущелье "Мокрый ключ" с помощью буксирного троса", - говорится в сообщении.
В настоящее время следственными органами проводится досудебное расследование. Состояние государственного инспектора стабильное.
Отметим, в Казахстане участились случаи избиения людей. Недавно родственники умершего пациента избили медиков в Талгарской больнице. Аналогичный случай произошел в больнице Шымкента. В Павлодаре преподаватель избил студента. В Шымкенте из-за ревности до смерти избили горожанина. В Карагандинской области неизвестный избил женщину на глазах у ребенка.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
04.10.2023, 11:07 73881
Ущерб свыше 250 млн тенге: в Астане ведется досудебное расследование по факту создания финпирамиды
Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Sterling Invest" по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Астане, сообщает пресс-служба АФМ.
Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств. Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней", - проинформировали в агентстве.
Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО "MegaSnabGroup.KZ" и "Азия Сталь Казахстан", которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечению денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения.
Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика", - отметили в пресс-службе.
Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время установлены потерпевшие более 80 человек, которым нанесена общая сумма материального ущерба в размере более 250 млн тенге", - добавили в АФМ.
Ранее очередную финпирамиду разоблачили в Акмолинской области.
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