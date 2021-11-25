Мешок с марихуаной нашли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. 24 НОЯБРЯ - У жителя Туркестанской области обнаружили и изъяли 1 мешок и полиэтиленовый пакет с марихуаной, общим весом около 20 килограмм. Проводится досудебное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области задержали мужчину, подозреваемого в хранении и перевозке наркотических средств в особо крупном размере", - сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УПН задержали подозреваемого, жителя Сайрамского района. При обыске в его доме обнаружили и изъяли 1 мешок и полиэтиленовый пакет с содержимым наркотического средства. Как оказалось, мужчина хранил наркотики в тележке для перевозки пчелиных ульев. Согласно экспертизе, изъятые наркотические вещества являются марихуаной общим весом около 20 килограммов. По данному факту сейчас проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС Сайрамского РУП. Устанавливаются каналы поставки наркотических средств в область", - сказал подполковник полиции Курманбек Сахов.
Ранее сообщалось, что наркосбытчика с крупной партией гашиша и марихуаны задержали в Нур-Султане.