09.07.2024, 09:31 40291
Молодежные группировки вымогателей задержали в двух регионах РК
Фото: Polisia.kz
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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел пресечены факты вымогательства в молодежной среде в Улытауской и Павлодарской областях, сообщает Polisia.kz.
Как отметили в ведомстве, особое внимание уделяется молодежной среде, где они имеют не только корыстный характер, но и сопровождаются особой дерзостью, наглостью, а в ряде случаев имеют определенный общественный резонанс.
В области Улытау сотрудниками УБОП задержаны участники молодежных группировок в возрасте от 18 до 20 лет, которые совершали вымогательства в отношении несовершеннолетних студентов местного колледжа. При этом насильственные действия записывали на видео для устрашения других и демонстрации своего превосходства. Уголовные дела по фактам вымогательства и хулиганства направлены в суд", - сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.
В мае этого года полицией Павлодарской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, которые занимались вымогательствами у молодежи. Участникам группировки инкриминируется совершение 10 таких фактов. У потерпевших они вымогали до 2 млн тенге. При этом запуганные жертвы преступников боялись обращаться в правоохранительные органы.
Следует отметить, что вследствие таких противоправных действий потерпевшие идут на крайние меры вплоть до суицида. В одном из случаев в результате издевательств и физического насилия они довели до попытки самоубийства 22-летнего парня.
При задержании членов группировки изъято травматическое и холодное оружие, а также синтетические наркотики. Все подозреваемые лица арестованы. В отношении потерпевших приняты меры безопасности. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса.
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09.07.2024, 18:45 28531
В Семее военный из-за долга перед букмекерами заложил имущество воинской части в ломбард
Фото: МО РК
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Семей. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее военный из-за долга перед букмекерами заложил топографические приборы, принадлежащие воинской части, в ломбард, сообщает пресс-служба Военного суда.
Капитан О., являясь начальником топографической службы штаба, используя свое служебное положение, заложил топографические приборы, принадлежащие воинской части, в ломбард "Т" в связи с увеличением личного долга из-за проигрыша ставок на букмекерском сайте", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что в результате государству причинен ущерб на сумму более 2 млн тенге.
Приговором суда подсудимый О. признан виновным по пункту 2 части 3 статьи 189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев", - сообщили в суде.
Также осужденный лишен воинского звания "капитан". Кроме того, с подсудимого взыскан материальный ущерб и государственная пошлина в доход государства.
Отмечается, что приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее президент подписал закон об ограничении азартных игр. Законом расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх/пари.
В частности, в азартных играх и пари не имеют права участвовать лица, состоящие в едином реестре должников, госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов и руководители бюджетных организаций. За нарушение запрета их будут увольнять.
09.07.2024, 15:25 36996
Злоумышленник сообщил о бомбе в торговом доме Караганды
За ложное сообщение задержан 15-летний подросток
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Караганда. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 15-летнего подростка задержали за ложное сообщение о заложенной бомбе в Караганде, сообщили в областном департаменте полиции.
Как рассказали в полиции, 9 июля около 13.45 в дежурную часть ДП Карагандинской области поступило сообщение о том, что в торговом доме "ЦУМ" заложено взрывное устройство.
На место направлены все экстренные службы. Сотрудниками полиции из здания ЦУМа эвакуировано 230 человек. Торговый дом осмотрен, взрывное устройство не обнаружено", - сказано в сообщении ДП.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Полицией по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 15-летний подросток. Проводится расследование.
Полицейские напомнили, что за ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.
09.07.2024, 09:13 40931
АФМ расследует факт получения незаконного вознаграждения при строительстве медицинских объектов в Костанайской области
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Костанай. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту получения незаконного вознаграждения при строительстве объектов здравоохранения в Костанайской области начато Агентством по финансовому мониторингу.
Руководитель группы авторского надзора путем вымогательства получил незаконное вознаграждение в размере 9 млн тенге от главного инженера компании, осуществляющей строительство врачебных амбулаторий в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и актов ввода в эксплуатацию. В ходе следственных действий подозреваемый задержан с поличным при получении денежных средств", - говорится в сообщении АФМ.
Отмечается, что размер незаконного вознаграждения составляет 1% от общей суммы стоимости строительства указанных объектов.
Досудебное расследование продолжается. Иные сведения разглашению не подлежат.
08.07.2024, 09:58 69091
Осуждены за терроризм: трем казахстанцам вынесли приговор
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Астана. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Трех граждан Казахстана осудили за совершение преступлений террористического характера, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности.
3 и 7 июня специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента по факту пропаганды терроризма два местных жителя приговорены к 7 годам лишения свободы каждый. Установлено, что они среди своего окружения, а также посредством мессенджеров и социальных сетей распространяли радикальные религиозные материалы", - проинформировали в КНБ.
Еще один приговор вынесли 11 июня за аналогичное преступление жителю столицы, который уже отбывал наказание в исправительном учреждении. Ему дали дополнительно 6 лет лишения свободы.
Ранее, в феврале, он был осужден к 20 годам заключения за публичные призывы к захвату власти, создание и руководство террористической группой, вербовку в целях организации террористической деятельности, а также пропаганду и финансирование терроризма.
Находясь в следственном изоляторе, он не прекратил противоправную деятельность и пытался навязывать идеологию терроризма сокамерникам", - уточнили в комитете.
В конце июня четверых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Туркестанской области. Также задержания подозреваемых в пропаганде экстремизма прошли 2 и 3 мая в Астане и Павлодаре.
07.07.2024, 15:12 101821
Избившего охранника медцентра жителя Актобе отправили на принудительное лечение
Фото: pexels.com
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Актобе. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В частной клинике 41-летний пьяный актюбинец забрал у девушки-кассира сотовый телефон, а пришедшего к ней на помощь охранника два раза ударил кулаком по лицу и голове. Мужчина упал, а при попытке встать получил от нападавшего еще один удар ногой в лицо, сообщает "Диапазон".
На дебошира завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Как выяснилось позже, он страдает хроническим психическим заболеванием "параноидная шизофрения". Суд установил, что в момент нападения на охранника он не осознавал свои действия и нуждается в принудительном лечении в стационаре. Сам потерпевший простил обвиняемого и претензий ему не предъявлял.
В итоге суд освободил обвиняемого в хулиганстве от уголовной ответственности и назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.
В Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
Тем не менее предложение Министерства здравоохранения и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников не поддержали правоохранительные органы.
05.07.2024, 19:13 174601
КТЖ выявило факты незаконной перепродажи билетов в Алматы
Начальник вокзала на период проведения расследования отстранен от должности
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Алматы. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках борьбы с перекупщиками билетов на железнодорожном вокзале Алматы-1 работники КТЖ провели собственное расследование. В результате выявлены факты незаконной перепродажи билетов и создания искусственного дефицита, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В схеме перепродаж билетов были задействованы работники частной кассы и их посредники.
Материалы расследования переданы в правоохранительные органы. Начальник вокзала на период проведения расследования отстранен от должности, рассматривается вопрос о его соответствии занимаемой должности. Работа частной кассы приостановлена.
Аналогичные проверки будут проведены на всех вокзалах страны.
05.07.2024, 11:20 189286
Обман на 167 млн тенге: подозреваемую в руководстве финпирамидой экстрадировали из Армении в Казахстан
Подозреваемая водворена в следственный изолятор
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемую в руководстве финансовой пирамидой Finiko экстрадировали из Армении в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Актау. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 с конфискацией имущества, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет", - проинформировали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемая руководила структурным подразделением финансовой пирамиды Finiko в Костанайской области, в результате чего четыре десятка потерпевших были обмануты на общую сумму свыше 167 млн тенге.
Часть участников преступной группы ранее уже были осуждены к различным видам наказания, а злоумышленница после совершения преступления скрылась в Армении, где и была задержана", - добавили в Генпрокуратуре.
Ранее организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Грузии в Казахстан.
05.07.2024, 11:13 167911
Полиция задержала Кайрата Нуртаса
Материалы направлены в суд для рассмотрения
Фото: instagram/kair_n
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский артист Кайрат Нуртас задержан за мелкое хулиганство на борту самолета Алматы - Астана, передает корреспондент агентства.
По факту мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью на борту авиарейса сообщением Алматы - Астана возбуждено административное производство и материалы направлены в суд для рассмотрения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.
Весной этого года СМИ писали о задержании певца за непристегнутый ремень безопасности в авто и за нецензурную брань во время выступления.
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