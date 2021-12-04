Мошенник, обманувший казахстанского предпринимателя на 170 тысяч евро, экстрадирован из Германии

НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Республики Казахстан из Германии экстрадирован находящийся в международном розыске гражданин России, подозреваемый в крупном мошенничестве на территории Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Шубин подозревается в том, что под видом поставки немецкого оборудования по переработке мяса мошенническим путем завладел денежными средствами предпринимателя из Акмолинской области в сумме 170 000 евро", - рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

Отмечается, что договоренность с немецкой стороной об экстрадиции фигуранта в отсутствие договора между Казахстаном и Германии о выдаче разыскиваемых лиц была достигнута Генеральной прокуратурой на основе действующего в международном праве принципа взаимности.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Нур-Султана.