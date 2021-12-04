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Мошенник, обманувший казахстанского предпринимателя на 170 тысяч евро, экстрадирован из Германии

03.12.2021, 10:44 27757
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Республики Казахстан из Германии экстрадирован находящийся в международном розыске гражданин России, подозреваемый в крупном мошенничестве на территории Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Шубин подозревается в том, что под видом поставки немецкого оборудования по переработке мяса мошенническим путем завладел денежными средствами предпринимателя из Акмолинской области в сумме 170 000 евро", - рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

 
Отмечается, что договоренность с немецкой стороной об экстрадиции фигуранта в отсутствие договора между Казахстаном и Германии о выдаче разыскиваемых лиц была достигнута Генеральной прокуратурой на основе действующего в международном праве принципа взаимности.
 
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Нур-Султана.
 
 

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Подозреваемый в зверском убийстве Аяжан Едиловой не признает своей вины в изнасиловании

04.12.2021, 11:28 3511
АЛМАТЫ. 4 ДЕКАБРЯ - Подозреваемый в убийстве девятнадцатилетней Аяжан Едиловой не признает своей вины в изнасиловании. Об этом сообщила сторона потерпевших, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Алматы вчера состоялось второе слушание по резонансному делу. Процесс проходит в закрытом режиме. Были допрошены пять свидетелей. Некоторые из них указывают, что задержанный все же надругался над студенткой. Это подтверждают и заключения экспертов. Представитель стороны убитой сейчас пытается этот факт доказать. Но обвиняемый сознается лишь в убийстве, сообщает телеканал "Астана". 
 

Признает свою вину по статье "Убийство". По статье "Изнасилование" не признает. Мы, как сторона потерпевших, работаем над тем, чтобы доказать его вину по статье "Изнасилование". А именно на основании его показаний, показаний свидетелей, переписок, аудио и других сообщений. Помимо добавляем еще заключения экспертов", - сказал представитель потерпевшей стороны Кадыржан Галымжанулы. 

 
Напомню, студентка Аяжан Едилова пропала в марте этого года. Убийца зверски расчленил девушку и сварил ее голову. Останки позже обнаружили в разных частях Алматы.
 

Житель Туркестанской области незаконно получил 4,7 млн тенге госсубсидии

03.12.2021, 19:50 56701
Житель Туркестанской области незаконно получил 4,7 млн тенге госсубсидии
ТУРКЕСТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Житель Туркестанской области осужден за незаконное получение государственных субсидий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Злоумышленники путем обмана, предоставления фиктивных документов присваивают средства, выделенные государством для развития социальной сферы, сельхоз- и других сфер, сообщает пресс-служба АФМ РК. 
 
Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области завершили досудебное расследование в отношении руководителя ТОО "Ойсыл-Кара", совершившего мошеннические действия. 
 
Гражданин Н. Кенегесов в период с 2018 по 2020 годы предоставил фиктивные сведения и документы в управление сельского хозяйства акимата Туркестанской области о посеве сельхозкультур.
 
Тем самым, незаконно получил субсидии на приобретение удобрений на сумму 4,7 миллиона тенге.
 
Н.Кенегесов осужден к 3 годам.
 
 

В Туркестанской области работники управления спорта похитили 70 млн тенге

03.12.2021, 16:29 85753
В Туркестанской области работники управления спорта похитили 70 млн тенге
Фото:lenta.ru
ТУРКЕСТАН. 3 ДЕКАБРЯ - В Туркестанской области работники управления спорта похитили 70 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает otyrar.kz, в Специализированном суде Туркестанской области рассмотрели уголовные дела в отношении работников Управления физической культуры и спорта, а именно Кырыкбаева П., Пернебаевой М., Оспановой Б. и Аширбековой Г. Все они обвиняются в создании и руководстве преступной группы с целью хищения денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения (части 3 статьи 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них), пункты 1 и 2 части 4 статьи 189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
 

Громкий инцидент берет свое начало еще с 2019 года. Тогда согласно утвержденному плану, управлением физической культуры и спорта проводились ряд спортивных мероприятий в виде соревнований и учебно-тренировочных сборов. Начальник управления П. Кырыкбаев внес ряд приказов об осуществлении спортивных мероприятий, а также о финансировании их участников. Однако выделенные средства осваивались без фактического или частичного проведения спортивных мероприятий, с внесением "авансового отчета" об израсходовании полной суммы перечисленных денежных средств. После того как старшие тренера обналичивали деньги, часть передавали работникам управления. На оставшуюся часть денег тренера проводили спортивные мероприятия, либо вообще не проводили, оставляя себе денежные средства. Таким образом был нанесен ущерб государству в сумме около 70 миллионов тенге".

 
Суд, в ходе изучения материалов дела, переквалифицировал обвинения П. Кырыкбаева и Б.Оспановой на халатность, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия. П. Кырыкбаеву приговором суда назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, его коллеге Б. Оспановой ограничение свободы на 6 месяцев. Приговором суда М. Пернебаева и Г. Аширбекова признаны виновными в хищении денег в особо крупном размере и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет каждому, сообщает издание.
 
 

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